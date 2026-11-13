Ak máš účet v UniCredit Bank, dôležité prevody či online nákupy si radšej vybav v predstihu.
Zákazníci UniCredit Bank sa musia cez víkend obrniť trpezlivosťou. Banka oznámila technickú údržbu svojich elektronických systémov, ktorá potrvá od piatkového večera 13. novembra (od 22.00 h) až do nedeľného rána 15. novembra (do 7.00 h). Ako informuje portál živé.sk, počas týchto tridsiatich troch hodín zostanú digitálne cesty k financiám úplne uzavreté.
Apka, prevody aj firemné účty nepôjdu
Počas celej víkendovej odstávky sa bežní používatelia neprihlásia do mobilnej aplikácie Smart Banking ani do klasického internetového bankovníctva. V praxi to znamená, že si nepozrieš aktuálny zostatok na účte a neodošleš žiadny platobný príkaz.
Výpadok sa pritom nedotkne iba súkromných osôb – dočasne nedostupné budú aj nástroje určené pre podnikateľov, konkrétne firemný portál BusinessNet a mobilná verzia Business Smart Banking. Okrem toho nebude fungovať ani služba Bank ID, ktorú klienti využívajú na overovanie elektronickej identity v Českej republike.
V obchode zaplatíš, na internete môže nastať problém
Odstávka zasiahne aj bezpečnostný prvok 3D Secure, prostredníctvom ktorého potvrdzuješ online transakcie. Ak sa teda cez víkend chystáš nakupovať v e-shopoch, ktoré vyžadujú dodatočné schválenie platby kartou, transakciu sa ti pravdepodobne nepodarí dokončiť. Na druhej strane, v bežnom fungovaní v teréne ťa banka neobmedzí – výbery hotovosti z bankomatov aj klasické prikladanie karty k terminálom v obchodoch budú fungovať celkom normálne.