Vládu preto plánuje vyzvať na zmenu zákona.
Prezident Peter Pellegrini chce, aby platy najvyšších verejných funkcionárov zostali aj v roku 2027 zmrazené. Podľa neho by nebolo správne, aby politikom v čase šetrenia rástli príjmy, zatiaľ čo bežní ľudia čelia vyšším výdavkom. Vládu preto plánuje vyzvať, aby prijala potrebné opatrenia.
„Ak majú ľudia hlbšie do peňaženky, tak si nemyslím, že je korektné, aby verejným funkcionárom platy rástli,“ uviedol prezident. Zmrazenie by sa podľa neho malo týkať prezidenta, poslancov aj členov vlády.
Pellegrini zároveň upozornil na rozdiely v zdaňovaní príjmov. Kým prezident zo svojho platu platí dane aj odvody, členovia vlády dostávajú aj paušálne náhrady, ktoré im nepodliehajú.
Platy ústavných činiteľov sa za bežných okolností automaticky zvyšujú podľa vývoja priemernej mzdy na Slovensku. Na ich zmrazenie by preto bola potrebná zmena zákona.