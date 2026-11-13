Rozpočet ešte čaká na konečné schválenie.
Vyjednávači Európskeho parlamentu a členských štátov EÚ sa v noci na stredu (11. novembra) dohodli na rozpočte Európskej únie na rok 2027. Ide o posledný ročný rozpočet v rámci súčasného finančného obdobia 2021 až 2027.
Rozpočet počíta so záväzkami vo výške 199,7 miliardy eur a platbami v objeme 211,5 miliardy eur. Ďalších 710 miliónov eur zostane k dispozícii na nečakané výdavky. Peniaze majú smerovať na podporu ekonomiky, regiónov, životného prostredia, bezpečnosti či riešenie kríz vrátane vojny na Ukrajine a konfliktov na Blízkom východe.
Najviac financií v podobe záväzkov pôjde na súdržnosť, odolnosť a hodnoty (75,8 miliardy eur) a na prírodné zdroje a životné prostredie (57,1 miliardy eur). Na inovácie, jednotný trh a digitalizáciu je vyčlenených približne 22 miliárd eur, na migráciu a ochranu hraníc 5,8 miliardy eur a na bezpečnosť a obranu 3,1 miliardy eur. Na podporu Ukrajiny prostredníctvom úveru je určených 650 miliónov eur.
Írsky minister financií Simon Harris zdôraznil, že rozpočet má umožniť EÚ riešiť aktuálne výzvy bez zbytočného zaťažovania národných rozpočtov a daňovníkov.
Dohodu ešte musia formálne schváliť Rada EÚ a Európsky parlament. Očakáva sa, že Rada EÚ o nej rozhodne 23. novembra.