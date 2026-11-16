Zdroj: FOTO:TASR/BARBORA VIZVÁRYOVÁ
Zdroj: FOTO:TASR/BARBORA VIZVÁRYOVÁ
Zdroj: FOTO:TASR/BARBORA VIZVÁRYOVÁ
Zdroj: FOTO:TASR/BARBORA VIZVÁRYOVÁ
Zdroj: FOTO:TASR/BARBORA VIZVÁRYOVÁ
Zdroj: FOTO:TASR/BARBORA VIZVÁRYOVÁ
Zdroj: FOTO:TASR/BARBORA VIZVÁRYOVÁ
Zdroj: FOTO:TASR/BARBORA VIZVÁRYOVÁ
Zdroj: FOTO:TASR/BARBORA VIZVÁRYOVÁ
Zdroj: FOTO:TASR/BARBORA VIZVÁRYOVÁ
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FULLKA NA LETNEJ. V Prahe sa zišlo takmer pol milióna ľudí, lebo vládni politici pretlačili zásadné zmeny o nezávislých médiách. Bude to zajtra v Bratislave vyzerať podobne?