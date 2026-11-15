Americký prezident Donald Trump prepisuje podobu Washingtonu obrovskými stavbami, ktoré vyvolávajú ostré spory.
Na sociálnych sieťach sa nedávno objavili zábery rozostavanej tanečnej sály, ktorá nahradila pôvodné východné krídlo Bieleho domu a svojou mohutnosťou už prevyšuje samotnú historickú budovu, uvádza The Washington Post. Kritici stavbu označujú za nevkusnú a vyčítajú jej zničenie historických prvkov, spôsob financovania aj proces schvaľovania. Hoci projekt čelil viacerým žalobám, Najvyšší súd koncom augusta povolil v prácach pokračovať.
Tanečná sála za stovky miliónov dolárov
Plán na novú sálu predstavil Trump vlani v júli, pričom jej kapacita postupne narástla zo 650 na súčasných 999 hostí. Podľa interných odhadov dodávateľa sa náklady môžu vyšplhať až na 600 miliónov dolárov. Komplex rastie nad šesťposchodovým bunkrom, ktorý nahrádza zbúrané núdzové operačné centrum.
President @realDonaldTrump does a flyover of the new ballroom construction and @WhiteHouse in Marine One, on his way to Joint Base Andrews, where he boarded Air Force One for the Great State of South Carolina… https://t.co/pv68DSCfoW— Dan Scavino Jr.🇺🇸🦅 (@DanScavino) October 21, 2026
Trump tvrdí, že časť peňazí dá z vlastného vrecka a zvyšok pokryjú súkromní darcovia. Republikáni však v máji navrhli vyčleniť na stavbu aj jednu miliardu dolárov zo štátneho rozpočtu, čo prezident obhajuje bezpečnostnými prvkami vrátane pristávacej plochy pre drony na streche. Keďže po voľbách ovládnu Snemovňu reprezentantov aj Senát demokrati, schválenie štátnych peňazí je teraz veľmi neisté.
Pozlátený víťazný oblúk zatiaľ zastavil súd
Ďalším Trumpovým veľkolepým zámerom je 76 metrov vysoký pozlátený víťazný oblúk neďaleko centra mesta. Má byť o približne 30 metrov vyšší než samotná Socha slobody bez podstavca a prekoná aj svoj parížsky vzor. Národná komisia pre plánovanie hlavného mesta mu síce vo štvrtok 12. novembra dala definitívnu zelenú a stavebné stroje mali nastúpiť už na druhý deň, no federálna sudkyňa Tanya Chutkanová práce na dva týždne pozastavila, aby preverila námietky voči zákonnosti stavby.
Proti vzniku oblúka sa na súd obrátilo aj deväť členov rodiny Kennedyovcov. Argumentujú tým, že obrovský monument zakryje výhľad na hroby ich príbuzných na Národnom cintoríne v Arlingtone a zatieni pamätníky stoviek tisíc padlých amerických vojakov.