Príjmy slovenských politikov môžu trhať rekordy. Prezident by mohol v hrubom zarobiť vyše 20-tisíc eur
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dnes 15. novembra 2026 o 14:20
Čas čítania 1:08

Príjmy slovenských politikov môžu trhať rekordy. Prezident by mohol v hrubom zarobiť vyše 20-tisíc eur

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Príjmy slovenských politikov môžu trhať rekordy. Prezident by mohol v hrubom zarobiť vyše 20-tisíc eur
Zdroj: TASR/Roman Hanc

Kým bežní Slováci musia pre konsolidáciu rátať každé euro, hrubé príjmy našich najvyšších politikov môžu v budúcom roku pokoriť historické maximá.

Hrubý príjem slovenských politikov by mohol v budúcom roku vôbec prvýkrát v histórii prekročiť magickú hranicu 20-tisíc eur mesačne. Môže za to systém odmeňovania, ktorý na jednej strane zmrazil základné platy poslancov (na zhruba 7-tisíc eur v hrubom), no na druhej strane dovoľuje rásť takzvaným paušálnym náhradám, uvádza tnlive.sk.

Tieto štedré príplatky si schválila Ficova vláda krátko po svojom nástupe, neplatia sa z nich dane a ich výška sa odvíja od priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Tá by mala tento rok dosiahnuť približne 1 700 eur, čo potlačí platy politikov ešte vyššie.

Desaťtisíce eur mesačne

Ak sa pravidlá nezmenia, radový minister by si v predvolebnom roku 2027 prišiel v hrubom na takmer 10-tisíc eur mesačne. Podpredsedovia vlády by dostávali 11-tisíc eur a premiér až 13-tisíc eur. Absolútnym rekordérom v tabuľkách je však prezident – jeho hrubý mesačný príjem by mohol prekonať 20-tisíc eur. Keďže však prezident platí na rozdiel od členov vlády výrazne vyššie dane, v čistom by mu na účet prišlo okolo 11-tisíc eur. Ročne by ho tak štát vyšiel na štvrť milióna eur.

Zmrazovanie viazne na nezhodách

Ešte v roku 2017 premiér Robert Fico prízvukoval, že by ľuďom nedokázal vysvetliť, prečo si poslanci zvýšili platy o tisícku, a hrozil dokonca pádom vlády. Dnes však Úrad vlády aj ministerstvo financií na otázky o zmrazovaní príjmov neodpovedajú. Hoci strana Hlas (napríklad ministri Erik Tomáš či Tomáš Drucker) už na jar volala po uťahovaní opaskov, v koalícii doteraz nenašli spoločnú reč.

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Rastúce odmeny politikov ostro kritizuje opozícia, podľa ktorej by mali ísť vládni predstavitelia v čase ekonomických problémov príkladom. K zmrazeniu platov napokon vyzýva aj samotný prezident Peter Pellegrini. Podľa hlavy štátu totiž nie je korektné, aby verejným funkcionárom rástli platy v čase, keď majú bežní ľudia hlbšie do peňaženky.

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Náhľadový obrázok: TASR - Pavel Neubauer
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