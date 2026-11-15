Kým bežní Slováci musia pre konsolidáciu rátať každé euro, hrubé príjmy našich najvyšších politikov môžu v budúcom roku pokoriť historické maximá.
Hrubý príjem slovenských politikov by mohol v budúcom roku vôbec prvýkrát v histórii prekročiť magickú hranicu 20-tisíc eur mesačne. Môže za to systém odmeňovania, ktorý na jednej strane zmrazil základné platy poslancov (na zhruba 7-tisíc eur v hrubom), no na druhej strane dovoľuje rásť takzvaným paušálnym náhradám, uvádza tnlive.sk.
Tieto štedré príplatky si schválila Ficova vláda krátko po svojom nástupe, neplatia sa z nich dane a ich výška sa odvíja od priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Tá by mala tento rok dosiahnuť približne 1 700 eur, čo potlačí platy politikov ešte vyššie.
Desaťtisíce eur mesačne
Ak sa pravidlá nezmenia, radový minister by si v predvolebnom roku 2027 prišiel v hrubom na takmer 10-tisíc eur mesačne. Podpredsedovia vlády by dostávali 11-tisíc eur a premiér až 13-tisíc eur. Absolútnym rekordérom v tabuľkách je však prezident – jeho hrubý mesačný príjem by mohol prekonať 20-tisíc eur. Keďže však prezident platí na rozdiel od členov vlády výrazne vyššie dane, v čistom by mu na účet prišlo okolo 11-tisíc eur. Ročne by ho tak štát vyšiel na štvrť milióna eur.
Zmrazovanie viazne na nezhodách
Ešte v roku 2017 premiér Robert Fico prízvukoval, že by ľuďom nedokázal vysvetliť, prečo si poslanci zvýšili platy o tisícku, a hrozil dokonca pádom vlády. Dnes však Úrad vlády aj ministerstvo financií na otázky o zmrazovaní príjmov neodpovedajú. Hoci strana Hlas (napríklad ministri Erik Tomáš či Tomáš Drucker) už na jar volala po uťahovaní opaskov, v koalícii doteraz nenašli spoločnú reč.
Rastúce odmeny politikov ostro kritizuje opozícia, podľa ktorej by mali ísť vládni predstavitelia v čase ekonomických problémov príkladom. K zmrazeniu platov napokon vyzýva aj samotný prezident Peter Pellegrini. Podľa hlavy štátu totiž nie je korektné, aby verejným funkcionárom rástli platy v čase, keď majú bežní ľudia hlbšie do peňaženky.