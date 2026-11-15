Slovák vyhral takmer pol milióna eur, pričom každý mesiac bude dostávať 4 000 eur.
Hráč z Banskobystrického kraja vyhral v lotérii Extra výplata 480-tisíc eur. Výhru získal vo štvrtkovom žrebovaní, pričom za náhodnú stávku zaplatil iba 4,50 eura.
Šťastnému výhercovi bude spoločnosť Tipos vyplácať 4 000 eur mesačne počas nasledujúcich desiatich rokov.
Výherné čísla boli 3, 12, 14, 16, 23, 26 a 4. O výhre informovala spoločnosť Tipos na sociálnej sieti.
Stávkovanie sa môže stať vážnou závislosťou, pri ktorej hrozí vysoká finančná strata. Ak na sebe alebo svojom blízkom pozoruješ príznaky patologického hráčstva, vyhľadaj odbornú pomoc.
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