Napätie na Blízkom východe sa opäť vyostruje.
Iránske revolučné gardy v nedeľu oznámili, že ich jednotky podnikli dronový útok na americký radarový systém na vojenskej základni v Bahrajne. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na iránsku štátnu televíziu.
„Americký radarový systém protivzdušnej obrany na vrtuľníkovej základni al-Riffa v Bahrajne sa stal terčom útoku šiestich dronov patriacich leteckým silám Revolučných gárd,“ uviedli gardy vo vyhlásení, ktoré štátna televízia zverejnila na platforme Telegram.
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