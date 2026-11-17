Objavili 12 ton tabaku a milióny cigariet.
Kriminálny úrad finančnej správy (KÚFS) v spolupráci s políciou úspešne zasiahol proti organizovanej skupine na východnom Slovensku. Podarilo sa im odstaviť nelegálnu fabriku na výrobu cigariet.
Výrobňa sa nachádzala v priemyselnom areáli v okrese Vranov nad Topľou. Prevádzku spustili len nedávno, v októbri 2026. Kriminálka ju tak odhalila a zrušila bezprostredne po jej otvorení.
Zasahujúce zložky na mieste zaistili viac ako 2,8 milióna kusov cigariet a vyše 12 ton tabaku a tabakovej suroviny.
Zhabali aj výrobné zariadenia v hodnote 620-tisíc eur. Zásahom predišli úniku na spotrebnej dani vo výške takmer 2,8 milióna eur, o ktoré by inak prišiel štátny rozpočet. V súvislosti s prípadom obvinili 15 osôb.
Išlo o výsledok dlhodobej medzinárodnej spolupráce a vyšetrovania. Samotný zásah vykonali ozbrojení príslušníci KÚFS, Colného úradu Prešov a špeciálnej poriadkovej polície z Košíc.