17-ročný chalan nafúkal 2,9 promile, 15-ročné dievča 2,3. Policajti kontrolovali alkohol u mladistvých
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TASR
dnes 16. novembra 2026 o 18:15
Čas čítania 0:55

17-ročný chalan nafúkal 2,9 promile, 15-ročné dievča 2,3. Policajti kontrolovali alkohol u mladistvých

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17-ročný chalan nafúkal 2,9 promile, 15-ročné dievča 2,3. Policajti kontrolovali alkohol u mladistvých
Zdroj: Refresher/Kamila Šebestová

Polícia skontrolovala 1630 ľudí a preverila 437 prevádzok.

Najvyššiu hodnotu alkoholu odhalili v Trenčianskom kraji u 17-ročného mladíka. Mal 2,9 promile alkoholu v krvi. V Banskobystrickom kraji namerali 15-ročnému dievčaťu hodnotu zodpovedajúcu približne 2,3 promile a v Nitrianskom kraji 16-ročnému mladíkovi približne 2,2 promile. V Bratislavskom kraji nafúkala 16-ročná mladistvá 1,50 promile.

Polícia označila za problematické aj prípady veľmi mladých osôb: „Znepokojujúce sú aj prípady požitia alkoholu u veľmi mladých osôb“. V Nitrianskom kraji namerali 13-ročnému dievčaťu hodnotu zodpovedajúcu približne 1,9 promile. V Prešovskom kraji dosiahla hodnota u 14-ročného chlapca približne 1,7 promile.

Polícia počas minulotýždňovej akcie ADaM (Alkohol, drogy a mládež) odhalila 171 prípadov požívania alkoholu u mladistvých. Vykonala 2408 kontrol a preverila 437 prevádzok. Skontrolovala 1630 osôb mladších ako 18 rokov, z toho 154 detí mladších ako 14 rokov. Pri testovaní na omamné a psychotropné látky zaznamenala jeden pozitívny výsledok.

Do akcie sa zapojilo 392 príslušníkov poriadkovej polície, 96 príslušníkov kriminálnej polície a 17 príslušníkov dopravnej polície. Cieľom bolo preveriť, či maloletí a mladiství dodržiavajú zákaz požívania alkoholu a užívania iných návykových látok. Policajti kontrolovali aj prevádzky, v ktorých sa títo mladí ľudia môžu zdržiavať.

 

Najviac prípadov mladistvých pod vplyvom alkoholu polícia zaznamenala v Prešovskom kraji (28). Nasledovali Bratislavský (25), Košický (25), Nitriansky (25), Banskobystrický (22), Trnavský (18), Trenčiansky (16) a Žilinský kraj (12).

Počas akcie polícia zadokumentovala štyri trestné činy, po dva v Bratislavskom a Banskobystrickom kraji. Všetky sa týkali podozrenia z neoprávneného prechovávania omamných a psychotropných látok.

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Náhľadový obrázok: pixabay.com/sk/users/rebcenter-moscow-6351207/
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