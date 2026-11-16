Pri odchode do dôchodku môžeš dostať stovky až tisíce eur navyše. Zamestnávateľ ti ich vyplatí len pri splnení týchto podmienok
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Dominik Pomichal
dnes 16. novembra 2026 o 16:15
Čas čítania 1:09

Pri odchode do dôchodku môžeš dostať stovky až tisíce eur navyše. Zamestnávateľ ti ich vyplatí len pri splnení týchto podmienok

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Pri odchode do dôchodku môžeš dostať stovky až tisíce eur navyše. Zamestnávateľ ti ich vyplatí len pri splnení týchto podmienok

Pri skončení práce pre dôchodok nemusí zamestnanec odísť len s poslednou výplatou.

Zamestnanec môže mať pri odchode do dôchodku nárok na odchodné. Ide o jednorazovú sumu, ktorú mu zamestnávateľ vyplatí pri skončení pracovného pomeru, ak splní zákonné podmienky.

Najdôležitejšia informácia je suma. Odchodné musí byť najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca. V praxi tak môže ísť o peniaze približne vo výške jednej mesačnej výplaty navyše.

Kto má na odchodné nárok

Odchodné patrí zamestnancovi pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok. Nárok môže vzniknúť aj pri invalidnom dôchodku, ak je pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť viac ako 70 %.

Zamestnanec však musí o dôchodok požiadať včas. Pri starobnom a invalidnom dôchodku to musí urobiť pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení.

Platí to aj pri predčasnom dôchodku

Odchodné môže dostať aj zamestnanec, ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok. Aj v tomto prípade musí ísť o žiadosť podanú pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich dní po jeho skončení.

Ak tieto podmienky splní, zamestnávateľ mu musí vyplatiť odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku.

Odchodné dostaneš len raz

Dôležité je, že odchodné nevypláca každý zamestnávateľ. Zamestnanec ho môže dostať len od jedného zamestnávateľa.

Ak teda človek pracoval počas života vo viacerých firmách, neznamená to, že pri odchode do dôchodku dostane odchodné od každej z nich.

Niekde môže byť suma vyššia

Zákon určuje minimálnu sumu, teda najmenej jeden priemerný mesačný zárobok. Vyššie odchodné však môže byť dohodnuté v kolektívnej zmluve.

Pri niektorých zamestnávateľoch tak môže zamestnanec dostať viac než zákonné minimum. Závisí to od konkrétnych pravidiel na pracovisku alebo od kolektívnej zmluvy.

Pozor na rozdiel medzi odchodným a odstupným

Odchodné nie je to isté ako odstupné. Odchodné súvisí s odchodom do dôchodku, zatiaľ čo odstupné sa viaže najmä na skončenie pracovného pomeru z dôvodov na strane zamestnávateľa.

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. Zdroj: Pxfuel, Unsplash/Ibrahim Boran
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Náhľadový obrázok: TASR/Milan Kapusta, Getty Images/PhotoAlto/Frederic Cirou
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