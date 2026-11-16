Pri skončení práce pre dôchodok nemusí zamestnanec odísť len s poslednou výplatou.
Zamestnanec môže mať pri odchode do dôchodku nárok na odchodné. Ide o jednorazovú sumu, ktorú mu zamestnávateľ vyplatí pri skončení pracovného pomeru, ak splní zákonné podmienky.
Najdôležitejšia informácia je suma. Odchodné musí byť najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca. V praxi tak môže ísť o peniaze približne vo výške jednej mesačnej výplaty navyše.
Kto má na odchodné nárok
Odchodné patrí zamestnancovi pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok. Nárok môže vzniknúť aj pri invalidnom dôchodku, ak je pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť viac ako 70 %.
Zamestnanec však musí o dôchodok požiadať včas. Pri starobnom a invalidnom dôchodku to musí urobiť pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení.
Platí to aj pri predčasnom dôchodku
Odchodné môže dostať aj zamestnanec, ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok. Aj v tomto prípade musí ísť o žiadosť podanú pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich dní po jeho skončení.
Ak tieto podmienky splní, zamestnávateľ mu musí vyplatiť odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku.
Odchodné dostaneš len raz
Dôležité je, že odchodné nevypláca každý zamestnávateľ. Zamestnanec ho môže dostať len od jedného zamestnávateľa.
Ak teda človek pracoval počas života vo viacerých firmách, neznamená to, že pri odchode do dôchodku dostane odchodné od každej z nich.
Niekde môže byť suma vyššia
Zákon určuje minimálnu sumu, teda najmenej jeden priemerný mesačný zárobok. Vyššie odchodné však môže byť dohodnuté v kolektívnej zmluve.
Pri niektorých zamestnávateľoch tak môže zamestnanec dostať viac než zákonné minimum. Závisí to od konkrétnych pravidiel na pracovisku alebo od kolektívnej zmluvy.
Pozor na rozdiel medzi odchodným a odstupným
Odchodné nie je to isté ako odstupné. Odchodné súvisí s odchodom do dôchodku, zatiaľ čo odstupné sa viaže najmä na skončenie pracovného pomeru z dôvodov na strane zamestnávateľa.