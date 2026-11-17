Šimečka a Naď idú do volieb 2027 s jednou kandidátkou v pomere 4:1.
Spojenie opozičného PS a mimoparlamentných Demokratov pred voľbami do Národnej rady SR je podľa politológa Radoslava Štefančíka z Ekonomickej univerzity v Bratislave pragmatické rozhodnutie. Obe strany sa ním snažia maximalizovať šancu dosiahnuť svoj politický cieľ. Štefančík si nemyslí, že by spojenie odradilo niekoho, kto chcel voliť jednu alebo druhú stranu. Predpokladá totiž, že strany si vplyv spolupráce overili ešte pred jej začatím cez prieskumy verejnej mienky.
PS má podľa politológa zrejme ambíciu zvíťaziť vo voľbách. V posledných prieskumoch verejnej mienky sa pohybovalo buď na prvom, alebo na druhom mieste, v tesnom závese za Smerom-SD alebo pred ním. Demokrati sú na hranici zvoliteľnosti. V niektorých prieskumoch mali šesť percent, v iných štyri až päť. Štefančík to zhrnul takto: „Je teda úplne pochopiteľné, že dali hlavy a percentá dokopy a snažia sa maximalizovať možnosť, že dosiahnu politický cieľ“.
Pri otázke, ako spojenie ovplyvní preferencie, politológ pripustil dve možnosti. V prvom scenári voliči oboch strán koalíciu akceptujú. Ako pozitívne ju môžu vnímať aj nerozhodnutí voliči alebo takí, ktorí by inak voliť nešli, a môžu sa prikloniť práve k tejto alternatíve, lebo uvidia väčšiu šancu na víťazstvo koalície. V druhom scenári by mohol nastať negatívny efekt. Potenciálnych voličov jednej či druhej strany by od voľby mohli odradiť antipatie voči niektorým predstaviteľom tej druhej. Tento scenár však Štefančík nepredpokladá. Vychádza z toho, že strany sa nakoniec dohodli, a nemyslí si, že by do spolupráce išli bez overenia cez prieskumy verejnej mienky.
Štefančík sa vyjadril aj k tomu, či môže tento krok motivovať k spájaniu ďalšie menšie opozičné strany. Poukázal na to, že viaceré menšie strany sa vo voľbách pridávajú na kandidátky väčších, len sa o tom toľko nehovorí. Za pragmatické by považoval, ak by sa k takejto koalícii pridala napríklad mimoparlamentná Maďarská aliancia. Predpokladá totiž, že v týchto voľbách bude viac sympatizovať práve so súčasnými opozičnými politickými stranami.
Predsedovia PS a Demokratov, Michal Šimečka a Jaroslav Naď, ohlásili predvolebnú koalíciu v nedeľu (15. 11.). Do parlamentných volieb v roku 2027 pôjdu so spoločnou kandidátkou s pomerom 4:1. Dohoda má vytvoriť silný opozičný blok a zabrániť prepadnutiu hlasov. Obaja deklarovali aj ambíciu vyhrať voľby a zostaviť vládu.