Na mieste zasahujú záchranári.
Pri pražskej hlavnej stanici sa zrazili vlaky. Na mieste sú viaceré sanitky. Podľa infromácií servera Novinky.cz sa zranilo približne 15 ľudí.
K zrážke došlo na známom železničnom moste nad Seifertovou ulicou (nad križovatkou Bulhar). Zrazili sa osobné vlaky Os 9409 (smerujúci do Milovíc) a Os 9507 (spoj z Mladej Boleslavi).
Na mieste zasahujú všetky zložky. Záchranári pre vážnosť situácie vyhlásili traumaplán a hasiči museli cestujúcich z vlakov evakuovať.
Premávku kľúčovými smermi na Vysočany, Libeň a Holešovice prerušili.
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