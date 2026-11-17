Pripomínajú nám, že sloboda nie je samozrejmosť.
Dnes sa na hlavnej stránke EduPage objavil pri príležitosti 17. novembra špeciálny oznam. Okrem štandardnej informácie, že platforma bude počas sviatku fungovať v obmedzenom režime a zamestnanci zabezpečia len technickú funkcionalitu, zverejnili rozsiahly text reflektujúci realitu života pred rokom 1989. Tento text je doplnený historickou fotografiou prísne stráženej hranice medzi Slovenskom a Rakúskom, ktorá pochádza z archívu Ústavu pamäti národa (ÚPN).
V texte EduPage veľmi priamo pripomína, ako vyzerala železná opona – hraničné pásmo s Rakúskom tvorili mínové polia, elektrické ploty schopné zabiť človeka a búdy s vycvičenými psami. Upozorňujú na fakt, že tento smrtiaci systém neslúžil na obranu pred vonkajším nepriateľom, ale na to, aby zabránil vlastným občanom ujsť z krajiny, pričom pohraničníci dostávali za zastrelenie spoluobčanov odmeny.
Oznam ďalej detailne opisuje neslobodu vnútri štátu. Píše sa v ňom o udavačstve, kedy tisíce ľudí spolupracovali s tajnou políciou a za kritiku vlády hrozila strata zamestnania, bitky, väzenie či nútené práce v uránových baniach. Text nezabúda ani na politických väzňov, tvrdé tresty za účasť na modlitbách alebo čítanie zakázaných kníh a nútenú pretvárku, ktorú sa museli učiť už deti v školách.
EduPage v príspevku vyvracia aj mýtus o tom, že by sa ľudia mali vtedy aspoň materiálne dobre. Pripomína klesajúcu životnú úroveň, prázdne obchody, dlhé rady na mäso či toaletný papier a blokovanie informácií zo sveta. Celý príspevok uzatvára veľmi silná a trefná myšlienka: „Život v komunizme bol dôkazom, že kto je ochotný obetovať slobodu za kus slaniny, napokon nezíska ani slobodu, ani slaninu.“