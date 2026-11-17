Z nádvoria kostola vo Vilniuse si muž podľa vyšetrovateľov odniesol sochu Ježiša. Strhol ju z dreveného kríža a vyšiel s ňou na ulicu. Kým ho kamarát natáčal, soche sa odlomili ruky. Spadla na zem a rozbila sa. Obaja muži potom utiekli. Polícia neskôr vypočula Brita, ktorého z rozbitia sochy podozrieva. V Litve bol len dočasne, no zatiaľ z nej nemôže odísť. Polícia mu totiž zobrala doklad totožnosti. Podľa jej hovorcu muž s vyšetrovateľmi spolupracuje.
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Zdroj 📸: Facebook/Elijas Anatolijus Markauskas
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