Obmedzenie sa týka všetkých vlakov.
Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) prijali v spolupráci s Policajným zborom SR preventívne bezpečnostné opatrenia po tom, ako polícia dostala výhražný e-mail súvisiaci s prevádzkou železničnej infraštruktúry. Ich súčasťou je aj dočasné zníženie rýchlosti vlakov medzi Bratislavou a Žilinou na 70 kilometrov za hodinu, na niektorých úsekoch až na 30 kilometrov za hodinu. Železničná doprava pokračuje, cestujúci však musia počítať s možným predĺžením cestovného času. TASR o tom informovali ŽSR a Policajný zbor SR.
ŽSR potvrdili, že od skorých ranných hodín evidujú mimoriadnu udalosť na viacerých úsekoch železničných tratí. Rýchlosť vlakov znížili na základe požiadavky polície. „ŽSR naďalej spolupracujú s políciou a komunikujú aj s jednotlivými dopravcami. Momentálne nevieme odhadnúť, dokedy bude toto obmedzenie trvať,“ povedala pre TASR hovorkyňa ŽSR Petra Lániková.
Polícia v súvislosti s výhražným e-mailom bezodkladne prijala bezpečnostné opatrenia, ktorých podrobnosti z taktických dôvodov nešpecifikovala. Do terénu vyslala policajných psovodov vykonávajúcich pyrotechnické prehliadky aj ďalšie policajné zložky. „Situáciu od prvého momentu dôkladne monitorujeme, prijímame všetky potrebné opatrenia, pričom bezpečnostné riziko v tomto momente nebolo vyhodnotené ako vysoký stupeň ohrozenia,“ povedal pre TASR vedúci oddelenia komunikácie Odboru komunikácie a prevencie Prezídia PZ Lukáš Pecek.
Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) situáciu priebežne sleduje a o prípadných zmenách v doprave bude cestujúcich informovať. Zároveň ich vyzvala, aby rešpektovali pokyny železničného personálu a policajtov a boli trpezliví pri prípadných dopravných obmedzeniach.