Okolnosti prípadu vyšetruje polícia.
V utorok ráno došlo v Bratislave k tragédii. Z bytového domu na Pribinovej ulici spadol muž, ktorého totožnosť zatiaľ nie je známa. Polícia prijala oznámenie o udalosti o 6.47 h.
Na miesto vyslali policajné hliadky aj záchranárov, ktorí sa muža pokúšali zachrániť, no napriek ich snahe zomrel.
Presné okolnosti pádu ani poschodie, z ktorého muž spadol, zatiaľ nie sú známe. Polícia prípad vyšetruje a ďalšie informácie poskytne, keď to situácia umožní.
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