Policajti v Nitrianskom kraji počas víkendu skontrolovali šiestich vodičov, jeden z nich nafúkal 2,92 promile. Všetci skončili v cele a čelia obvineniu.
Policajti v nitrianskom kraji chytili cez vikend viacerých opitých vodičov. Opitá vodička spôsobila počas víkendu dopravnú nehodu. S vozidlom Opel Mokka narazila do vozidla Renault Megane. Policajti 54-ročnú ženu podrobili dychovej skúške a nafúkala 2,42 promile.
V Tvrdošovciach v okrese Nové Zámky policajti kontrolovali 48-ročného vodiča vozidla
Nissan Navara. Muž nafúkal 1,96 promile alkoholu. Policajti zistili, že šoféroval napriek zákazu viesť všetky motorové vozidlá, ktorý má uložený do novembra 2028.
Za volant potom sadla jeho manželka. Hliadka ju skontrolovala v rovnakej obci a v tom istom vozidle. „Vodička pri kontrole nafúkala 2,46 promile, takže ešte viac ako pôvodný vodič“.
V Solčanoch v okrese Topoľčany šoféroval Renault Megane 43-ročný vodič. Pri kontrole nafúkal 2,92 promile. V Leviciach hliadka zastavila 23-ročného vodiča vozidla Volkswagen Golf, ktorý nafúkal 2,19 promile.
Napriek zákazu viesť motorové vozidlá šoféroval aj ďalší dvojica vodičov. V obci Modrany v okrese Komárno riadil Audi A4 40-ročný vodič, ktorý má zákaz uložený do novembra 2028. V Nových Zámkoch viedol Volkswagen Passat 33-ročný vodič so zákazom do októbra 2028.
Všetci vodiči skončili v policajnej cele. Policajti ich obvinili z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a z prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia.