Ministerstvo práce spustilo kampaň k reforme sociálnych služieb.
Ministerstvo práce ide od nového roka do veľkej reformy sociálnych služieb.
Príspevky už nebudú dostávať opatrovatelia, ale priamo ľudia, ktorí pomoc potrebujú. Dávky výrazne dvíhajú. Štvrtý stupeň odkázanosti dostane 858,50 €, piaty stupeň až 1 038,50 €. S menšími sumami počítajú aj pre 1. až 3. stupeň. Dotkne sa to aj zariadení a ambulantnej starostlivosti.
Ministerstvo (MPSVR) spustilo novú centrálny web. Úrady pošlú poštou domov 80-tisíc podrobných letákov. Detaily k reforme a vizuál kampane predstavil tento týždeň minister práce Erik Tomáš.
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