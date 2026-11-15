Zaplatil všetky odvody, napriek tomu musí zaplatiť 282 eur. SaS upozornila na prípad podnikateľa z Galanty
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Zaplatil všetky odvody, napriek tomu musí zaplatiť 282 eur. SaS upozornila na prípad podnikateľa z Galanty

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Zaplatil všetky odvody, napriek tomu musí zaplatiť 282 eur. SaS upozornila na prípad podnikateľa z Galanty
Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa

Opozičná strana tvrdí, že od začiatku roka bolo udelených takmer 7 700 pokút.

Sociálna poisťovňa pokutuje podnikateľov a živnostníkov aj v prípadoch, keď odvody zaplatili včas a v správnej výške, no pri platbe uviedli nesprávny alebo neúplný variabilný či špecifický symbol. Upozornila na to opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS).

Podľa údajov, ktoré má SaS k dispozícii, Sociálna poisťovňa od začiatku roka do 5. novembra udelila 7 698 pokút v celkovej hodnote viac ako 156-tisíc eur. Strana uviedla aj prípad podnikateľa, ktorý napriek zaplateným odvodom dostal pokutu 282,20 eura.

Poslankyňa Martina Bajo Holečková kritizuje, že poisťovňa môže uložiť pokutu aj vtedy, keď dokáže platbu identifikovať a nevznikla žiadna finančná škoda. Podľa nej môže sankcia za nesprávne označený prevod predstavovať 6,64 eura, pričom zákon umožňuje uložiť aj výrazne vyššie pokuty.

SaS preto žiada prehodnotenie takýchto pokút a pripravuje návrh na zmenu zákona. Podnikatelia by podľa strany mali pri prvej napraviteľnej administratívnej chybe najskôr dostať upozornenie a možnosť chybu opraviť. Pokuta by nasledovala až v prípade, že by ju neodstránili.

 

Predseda SaS Branislav Gröhling zároveň vyzval ministra práce Erika Tomáša, aby súčasnú prax zastavil. Sociálna poisťovňa sa k týmto tvrdeniam v poskytnutej tlačovej správe nevyjadrila.

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Náhľadový obrázok: FOTO TASR - Jaroslav Novák
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