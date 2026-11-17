Na unikátnych minciach môžeš zarobiť stovky až tisíce eur.
Dvojeurová minca je v Eurozóne bežným platidlom. Niektoré dvojeurovky však majú omnoho vyššiu hodnotu. Možno ju práve teraz máš v peňaženke a ani o tom nevieš. To, čo pre väčšinu z nás predstavuje len drobný výdavok na kávu, môže mať pre zberateľov hodnotu dovolenky alebo niekoľkých priemerných platov. Informoval o tom portál Peniaze a Raiffeisen banka.
Stačí totiž drobná chyba pri razbe alebo prísne limitovaná edícia a z obyčajného kovu sa stáva investícia za tisíce eur.
5. apríla 2026 o 8:59 Čas čítania 0:31 SHMÚ vydal výstrahy pred silným vetrom a víchricou: Zasiahne viaceré okresy (+mapa)
Zoznam tých najvzácnejších mincí:
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Náhľadový obrázok: Európska Komisia
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