Voliči v zahraničí by hlasovali na zastupiteľských úradoch.
Koaličný Smer-SD chce o úprave voľby poštou zo zahraničia v parlamente rokovať už v budúcom týždni. Podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar počíta s tým, že návrh prepadol len na záver schôdze, nie na pol roka. Šéf poslaneckého klubu Smeru-SD Ján Richter hovorí, že by chceli bod predradiť, aby sa novelou poslanci zaoberali budúci týždeň. Nezaradení poslanci okolo Tomáša Tarabu oznámili, že nepodporia návrh SNS znížiť touto novelou počet preferenčných krúžkov pri parlamentných voľbách zo štyroch na dva.
Gašpar novinárom povedal: „Zatiaľ platí, že je to na tejto 61. schôdzi prepadnuté, teda na záver schôdze“. Rokovanie o novele zákona o podmienkach výkonu volebného práva na tejto schôdzi už dvakrát prepadlo pre neprítomnosť navrhovateľov. Parlament by teda o nej mal rokovať najskôr o pol roka. Parlamentný ústavnoprávny výbor však rozhodol, že keďže pri plánovanom rokovaní bol prítomný aj Gašpar ako navrhovateľ, no viedol schôdzu, rokovanie prepadlo len na záver schôdze. Gašpar si myslí, že s týmto stanoviskom sa stotožní aj predseda NR SR Richard Raši (Hlas-SD).
Raši potvrdil, že novela volebného zákona ostáva súčasťou programu aktuálnej schôdze. Vysvetlil, že ako predseda parlamentu postupuje v súlade s ústavou a rokovacím poriadkom, nie podľa aktuálneho právneho názoru opozície. „Ústavnoprávny výbor včera prijal v tejto veci uznesenie, podľa ktorého sa na predmetný návrh zákona nevzťahuje šesťmesačná lehota“, povedal. Novela tak podľa neho môže byť prerokovaná na tejto schôdzi podľa ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
SNS v rámci novely navrhuje znížiť počet preferenčných krúžkov zo štyroch na dva. Poslanci Smeru-SD návrh podľa Richtera podporia. „My ho podporíme. Či prejde, je v tejto chvíli otázne“, zdôraznil.
Tomáš Taraba v stredu novinárom zopakoval, že spolu s Petrom Slyškom a Romanom Malatincom (obaja nezaradení) nepodporia návrh prepašovať do tejto novely obmedzovanie preferenčných krúžkov. „Odmietame, aby si občan Slovenskej republiky nemohol na kandidátnej listine politickej strany vybrať tých štyroch politikov, ktorých má najradšej“, povedal.
Novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva je v NR SR v druhom čítaní. Pochádza z dielne Smeru-SD. Okrem iného má priniesť úpravu voľby zo zahraničia. Po novom sa má v parlamentných voľbách hlasovať na zastupiteľských úradoch, nie poštou. Zároveň sa má možnosť voľby zo zahraničia rozšíriť aj na prezidentské voľby.