Informácie považuje za cielenú kampaň proti jeho rodine a Smeru.
Premiér Robert Fico zareagoval na kauzu okolo študentského účtu jeho syna v nemeckej Deutsche Bank. Celé to označil za „vymyslenú špinu“ a cielenú kampaň proti nemu a Smeru.
Robert Fico odmieta, že by sa na účte dialo niečo nelegálne. Ľuďom odkazuje, že sa tu nebavíme o žiadnych miliónoch, ale o bežných platbách v sumách „stovkách eur mesačne“.
Podľa premiéra išlo čisto o študentské výdavky. Jeho syn Michal v roku 2015 v Mníchove býval so svojou súčasnou manželkou Natašou, ktorá mu na účet jednoducho posielala polovicu nájmu. Platby od spolužiaka (dnes štátneho tajomníka) vraj boli len bežné študentské vyrovnávanie spoločných výdavkov.
Investigatívci tvrdili, že banka synovi v roku 2016 zrušila konto kvôli rizikovým transakciám. Fico to popiera – tvrdí, že syn doma narýchlo našiel výpis z tohto istého účtu z roku 2020, na ktorom mal zostatok presne 590,20 eur. Jeho syn vraj práve v týchto hodinách s nemeckou bankou celú vec aktívne rieši.