Bývalá tenistka bude musieť zaplatiť 5 000 eur.
Dominika Cibulková musí zaplatiť pokutu vo výške 5 000 eur. Rozhodla o tom Rada pre mediálne služby, ktorá ju týmto spôsobom potrestala za kontroverznú propagáciu značky Goral Vodka. Podľa úradov svojím konaním porušila zákon o reklame, informuje Denník N.
Cibulková vo videu prezentovala tvrdý alkohol ako nízkokalorickú súčasť svojho vyváženého životného štýlu. Príspevok doplnila popisom: „Fit drink po náročnom dni? Občas taký asi všetci potrebujeme – prečo nie.“
Zákon však prísne zakazuje tvrdiť, že alkoholické nápoje majú liečivé vlastnosti, povzbudzujúci či upokojujúci účinok alebo pomáhajú riešiť osobné problémy.
Príspevkom sa zaoberala aj Rada pre reklamu. Tá kampaň označila za neetickú a zadávateľa (spoločnosť GAS Familia) vyzvala na jej zastavenie.
Komisia upozornila, že alkohol nemá žiadne výživové ani zdravotné benefity a nie je možné ho spájať so zdravým životným štýlom. Problém videla najmä v tom, že Cibulková ako známa športovkyňa cielene využívala svoje spojenie s disciplínou, pohybom a kondíciou na propagáciu tvrdého alkoholu. Bývalá tenistka sa k celému incidentu zatiaľ nevyjadrila.