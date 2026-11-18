Zamestnanec banky v telefonáte potvrdil aktívny účet.
Premiér Robert Fico na tlačovej konferencii na Úrade vlády SR zverejnil telefonát jeho syna. Ide o rozhovor Michala Fica so zamestnancom nemeckej Deutsche Bank, ktorým chcel premiér vyvrátiť ranné správy médií o zrušení synovho účtu.
Pracovník Deutsche Bank Michalovi Ficovi v telefonáte potvrdil, že jeho účet je stále aktívny a že mu ho nezrušili. Zamestnanec banky povedal, že na účte sa v súčasnosti nachádza presne 157,80 eura. Michal Fico požiadal pracovníka banky aj o aktuálny výpis z účtu, zamestnanec však v rozhovore nedokázal okamžite odpovedať, či je jeho vystavenie hneď možné.
Robert Fico okrem nahrávky ukázal aj starší výpis z účtu z roku 2020 so zostatkom 590,20 eura, čo podľa neho taktiež dokazuje, že banka účet v roku 2016 nezrušila. Premiér vyhlásil, že jeho syna z Nemecka nikto nikdy nekontaktoval, portál Investigace.cz označil za „nájomných politických vrahov“ a slovenským médiám pohrozil žalobami.
Podozrenia z prania špinavých peňazí predseda vlády odmietol ako absurdné klamstvo. Prichádzajúce platby v stovkách eur mesačne vysvetlil tým, že vtedajšia priateľka (dnes manželka) Nataša Čurillová posielala synovi polovicu nájomného počas spoločného štúdia v Mníchove a s bývalým spolužiakom Jánom Hrinkom si vyrovnávali bežné výdavky.
Portál Aktuality.sk v spolupráci s českým webom Investigace.cz dnes ráno v rámci projektu Inside Deutsche Bank zverejnil uniknuté interné dokumenty banky z októbra 2016. Podľa nich banka pri rutinnej kontrole vyhodnotila študentský účet Michala Fica ako rizikový, pretože sa nepoužíval na bežné študentské výdavky a pravidelne naň chodili peniaze od osôb s väzbami na Úrad vlády SR a podnikateľské prostredie. V uniknutom dokumente banka uviedla rozhodnutie ukončiť klientsky vzťah a podať hlásenie o podozrení z prania špinavých peňazí.
Novinári v článkoch zdôrazňujú, že samotné interné bankové hlásenie o podozrení nie je dôkazom protiprávneho konania. Deutsche Bank konkrétny prípad odmietla komentovať s odvolaním sa na bankové tajomstvo. Opozičná strana SaS v reakcii na zistenia oznámila, že podá podnet na prokuratúru, aby preverila, ako s hlásením z Nemecka v roku 2016 naložili slovenské orgány.