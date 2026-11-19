Predpokladá, že sa bude venovať násilnej kriminalite.
Bývalý vyšetrovateľ NAKA Ján Čurilla sa po viac ako troch rokoch vrátil do policajnej služby. V roku 2023 ho minister vnútra Matúš Šutaj Eštok postavil mimo služby. Správny súd v Bratislave však v októbri 2026 toto rozhodnutie zrušil a rozsudok už nadobudol právoplatnosť, informujú Aktuality.sk.
Čurilla nastúpil na Okresné riaditeľstvo polície Bratislava I na Sasinkovej ulici, kde pred 23 rokmi začínal svoju kariéru. Predpokladá, že sa bude venovať vyšetrovaniu násilnej kriminality. Podľa vlastných slov mu neprekáža ani návrat od veľkých káuz k bežnej kriminalite, ktorá sa priamo dotýka občanov.
Ministerstvo vnútra môže proti rozhodnutiu súdu podať kasačnú sťažnosť, tá však nemá odkladný účinok. Pred súdom už uspeli aj ďalší traja policajti z Čurillovho tímu.