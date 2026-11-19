Bližšie podrobnosti zatiaľ nie sú známe.
Úrad boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) zasahuje vo štvrtok pre podozrenie z podvodu s dotáciami. Policajná akcia Musar sa koná v Bratislavskom kraji od skorých ranných hodín. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.
„Akcia súvisí s podozrením zo spáchania trestného činu subvenčného podvodu a poškodzovania finančných záujmov Európskej únie,“ priblížila Vilhanová. Doplnila, že v súčasnosti prebiehajú procesné úkony. Polícia poskytne bližšie informácie hneď, ako to procesná situácia umožní.
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