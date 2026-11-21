Dánsko v piatok obvinilo Moskvu z toho, že sa na jeho území pokúsila zlikvidovať známeho ukrajinského rapera Kyivstonera.
Podľa informácií, na ktoré upozornila agentúra AFP a správa TASR, tamojšia spravodajská služba PET podozrieva ruskú stranu, že si na vraždu počas koncertu v Kodani najala miestny zločinecký gang.
Podľa dánskej verejnoprávnej televízie DR mal byť terčom útoku raper Kyivstoner, ktorý okrem ukrajinského vlastní aj americké občianstvo. „Podľa nášho posúdenia tento prípad ukazuje, že ruské spravodajské služby sa pokúsili spáchať cielenú vraždu v Dánsku,“ uviedol na tlačovej konferencii riaditeľ spravodajskej služby PET Rasmus Kieffer-Kristensen.
Vyhostenie diplomata a tlak na zastavenie víz
Dánska vláda na zistenia rozviedky okamžite zareagovala diplomatickými krokmi. Minister zahraničných vecí Lars Løkke Rasmussen oznámil, že Kodaň vyhostí ruského vojenského atašé. „Práve sme si na ministerstvo zahraničných vecí predvolali ruského veľvyslanca a oznámili mu rozhodnutie vlády vyhostiť ruského vojenského atašé z Dánska,“ povedal Rasmussen s tým, že diplomat musí krajinu opustiť do siedmich dní.
Okrem toho chce Dánsko ešte výraznejšie obmedziť pohyb ruských občanov v Európskej únii a zvažuje pozastavenie udeľovania schengenských víz. „Na európskej úrovni sme začali pracovať na ďalšom sprísnení pravidiel týkajúcich sa vstupu ruských občanov do Európy,“ vysvetlil šéf dánskej diplomacie. „V súčasnosti zintenzívňujeme naše úsilie s cieľom zastaviť udeľovanie všetkých víz, ktoré nie sú nevyhnutne potrebné,“ uzavrel.