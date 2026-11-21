Európska únia hľadá spôsob, ako poskladať svoj budúci rozpočet bez toho, aby musela zaťažovať členské štáty vyššími príspevkami.
Predseda Európskej rady António Costa v sobotu navrhol zavedenie dane pre najväčšie svetové digitálne spoločnosti. Tá by pomohla financovať ďalší dlhodobý rozpočet EÚ. Costa zároveň predstavil nový plán výdavkov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Šéf Európskej rady navrhol znížiť rozpočet EÚ na roky 2028 až 2034 o 204 miliárd eur oproti pôvodnému návrhu Európskej komisie. Únia sa snaží dosiahnuť dohodu o svojich dlhodobých financiách do konca tohto roka.
V spore o podobu budúceho dlhodobého finančného rámca EÚ je tak na stole nový kompromisný návrh, pripomína DPA. Zavedenie digitálnej dane má za cieľ znížiť priame príspevky členských štátov do rozpočtu. Veľké spoločnosti by podľa návrhu mali v budúcnosti platiť tri percentá z príjmov z online reklamy, platformových služieb a speňažovania používateľských údajov.
Daň by sa mala vzťahovať na technologické giganty, ktorých príjmy z digitálnych činností v EÚ presahujú 50 miliónov eur a ich celosvetové ročné tržby dosahujú viac ako 750 miliónov eur.
Znížením finančného rámca Únie zase Costa čiastočne vychádza v ústrety požiadavkám nemeckého kancelára Friedricha Merza a predstaviteľov ďalších krajín, ako sú Holandsko, Rakúsko, Dánsko, Švédsko a Fínsko. Tieto štáty ako takzvaní čistí prispievatelia odvádzajú do rozpočtu viac peňazí, než z neho dostávajú späť. Preto požadujú jeho zníženie o niekoľko stoviek miliárd eur.