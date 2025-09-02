Dôchodcovia, ktorí splnili podmienky na tzv. kvalifikované obdobie dôchodkového poistenia, si tak prilepšia.
Od 1. januára 2026 dôjde k úprave výšky minimálnych dôchodkov, a to na základe nového životného minima, ktoré bude predstavovať 284,13 eura. Táto suma tvorí východiskový bod pre výpočet minimálneho dôchodku, ktorý má zabezpečiť základný príjem dôchodcom, ktorí počas života splnili zákonom stanovené obdobie dôchodkového poistenia, informoval web finančný kompas.sk.
Minimálne dôchodky sa vždy vypočítavajú z aktuálnej hodnoty životného minima platnej k 1. januáru daného roka. Napriek tomu, že sa v roku 2025 životné minimum zvýši v polovici roka na 284,13 eura, dôchodky sa v tomto roku ešte rátajú zo sumy 273,99 eura. Nová hodnota sa teda premietne do dôchodkov až od roku 2026, čo znamená, že minimálny dôchodok sa zvýši zo súčasných približne 397 eur na 411 eur.
Ako sa minimálny dôchodok vypočítava?
Výška minimálneho dôchodku závisí od počtu odpracovaných rokov, teda kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia:
- 30 rokov poistenia: dôchodok predstavuje 145 % životného minima
- 31 – 39 rokov: za každý ďalší rok sa pripočíta 2,5 % životného minima
- 40 – 49 rokov: prírastok je 3 % za rok
- 50 – 59 rokov: navyšuje sa o 5 % ročne
- 60 a viac rokov: za každý ďalší rok pribúda 7,5 % životného minima Výsledná suma sa zaokrúhľuje nahor na najbližších 10 centov.
Ktoré obdobia sa započítavajú do poistenia?
Do kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia sa započítava:
- celé obdobie pred rokom 1993 (bez ohľadu na výšku zárobku)
- roky po roku 1993, ak mal poistenec v danom roku osobný mzdový bod aspoň 0,241
- rok, v ktorom boli splnené podmienky na priznanie dôchodku (starobného alebo invalidného)
- aj obdobia získané v zahraničí