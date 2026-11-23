Hľadáme 5 000 ľudí, ktorí otestujú Refresher Club za 1€ dnes 23. novembra 2026 o 12:20 Čas čítania 0:00 Nový volebný prieskum ukázal výrazný náskok koalície PS a Demokratov. Smer zaostáva o takmer 7 percentuálnych bodov Diskutovať Zdieľať Uložiť Uložené Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok. Prihlásiť sa Zrušiť Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu. V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora. OK Zdroj: FOTO: TASR - ĽUBOŠ PILC Zdroj: REFRESHER/FLOURISH 1 / 2 Odporučil by si článok ostatným? 00 Prihlásiť sa cez Google Prihlásiť sa cez apple Alebo e-mailom: Pokračovať Pokračovaním potvrdzujem, že som si prečítal/a a súhlasím s Podmienky používania portálu, Zásady ochrany osobných údajov služieb Refresheru. Prihlásenie do účtu: Prihlásenie nebolo úspešné. Zadané heslo je nesprávne. Pokračovať Alebo e-mailom Zaslať kód Kód bol odoslaný! Poslali sme ti kód na tvoju e-mailovú adresu: Pokračovať Chceš sa prihlasovať s heslom? Po prihlásení môžeš v nastaveniach účtu pridať heslo, ktoré ti umožní prihlasovať sa aj nabudúce bez potreby overovacieho kódu. Už takmer hotovo Tvoju registráciu práve dokončujeme. V rámci finálnej kontroly ti o chvíľu automaticky zašleme potvrdzovací e-mail. Nemusíš robiť nič ďalšie. Späť na úvod Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť. Zdieľať Uložiť Uložené Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok. Prihlásiť sa Zrušiť Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu. V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora. OK Náhľadový obrázok: FOTO: TASR - Ľuboš Pilc 🔥 💖 😂 😮 😢 😡 Vstúp do diskusie Čo si o článku myslíš? Prihlás sa a daj vedieť do komentára! Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku. 0 komentárov Zoradiť od najoblúbenejších najnovších Uverejniť komentár Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár. Prihlásiť sa Zrušiť Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár. Prihlásiť sa Zrušiť Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár. Členstvo Zrušiť Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet. Overiť účet Zrušiť Naozaj chceš odstrániť svoj komentár? Odstrániť Zrušiť Naozaj chceš zablokovať tento komentár? Zablokovať Zrušiť Naozaj chceš odblokovať tento komentár? Odblokovať Zrušiť Naozaj chceš nahlásiť tento komentár? Nahlásiť Zrušiť Ďakujeme, komentár bol nahlásený. OK OK Súvisiace témy: Slovensko Politika Najčítanejšie 4 hodiny 24 hodín 7 dní pred 2 dňami Slováci nad 50 rokov by si mali skontrolovať tieto údaje. Sociálna poisťovňa upozorňuje na blížiaci sa termín dnes o 07:18 Minimálny dôchodok sa od januára 2027 zvýši na vyše 428 eur. Sociálna poisťovňa ho prepočíta automaticky včera o 08:18 Veľká zmena pri dôchodkoch za starostlivosť o dieťa odštartuje v roku 2027: Sociálna poisťovňa rozhodne automaticky, žiadať netreba pred 2 hodinami Nový volebný prieskum ukázal výrazný náskok koalície PS a Demokratov. Smer zaostáva o takmer 7 percentuálnych bodov 1 pred 2 dňami Slovenskí podnikatelia majú čas už len do 30. novembra. Povinná registrácia sa týka účtovníkov aj realitných maklérov včera o 08:18 Veľká zmena pri dôchodkoch za starostlivosť o dieťa odštartuje v roku 2027: Sociálna poisťovňa rozhodne automaticky, žiadať netreba pred 2 dňami Slováci nad 50 rokov by si mali skontrolovať tieto údaje. Sociálna poisťovňa upozorňuje na blížiaci sa termín 1 pred 2 dňami Slovenskí podnikatelia majú čas už len do 30. novembra. Povinná registrácia sa týka účtovníkov aj realitných maklérov včera o 18:05 Prezident skritizoval Fica za vyjadrenia k referendu o EÚ. Ako opozičný poslanec by hlasoval za odvolanie Šimkovičovej dnes o 07:18 Minimálny dôchodok sa od januára 2027 zvýši na vyše 428 eur. Sociálna poisťovňa ho prepočíta automaticky pred 2 dňami Budú tohtoročné Vianoce na Slovensku biele? Meteorológovia zverejnili prvé predpovede, šance na sneh sú prekvapivé pred 3 dňami REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja? 16. 11. 2026 13:25 Aká zima nás čaká na Slovensku? Klimatológ prezradil, kedy môžu prísť silné mrazy a či sa dočkáme snehu včera o 08:18 Veľká zmena pri dôchodkoch za starostlivosť o dieťa odštartuje v roku 2027: Sociálna poisťovňa rozhodne automaticky, žiadať netreba 1 pred 3 dňami Masívny ruský útok vyvolal medzinárodnú reakciu. Francúzsko žiada zasadnutie OSN, do vzduchu vzlietli stíhačky NATO Lifestyle news Knight Rider v novej kolekcii Jana Černého. Český návrhár sa inšpiroval kultovým seriálom pred 2 hodinami Cynthia a Jakub z Love Islandu: Netušili sme, že to bolo medzi Naty a Matúšom také zlé, kým sme to nevideli v telke pred 3 dňami Ferrari 12Cilindri dostalo extrémnu premenu. Má širšiu karosériu, zlatý výfuk a cenovku za hranicou 500-tisíc eur pred 3 dňami Drake prepisuje históriu Spotify. Rok 2026 ešte neskončil a už prekonal svoj vlastný rekord v počte streamov 18. 11. 2026 16:05 NikeSKIMS uvádza kolekciu Retro Sport. Zimné vrstvy, doplnky aj kultové tenisky Waffle Racer dostali fresh vzhľad 14. 11. 2026 14:28 Louis Vuitton predstavuje hodinky Tambour Convergence s vintage atmosférou, ktoré potešia aj náročných zberateľov 12. 11. 2026 9:00 OKTAGON 97 priniesol strhujúce zápasy, šampión tvrdo ukončil mladú hviezdu 8. 11. 2026 9:20 „Chcela som viac, ako si myslíš. Aj keď len chvíľu, boli sme v spálni.“ Učiteľka údajne zneužívala 12-ročnú žiačku z okolia Nitry 3. 11. 2026 16:10 Herec Jon Bernthal známy zo seriálu The Punisher je zahalený do luxusu v novej kampani značky Fear of God 3. 11. 2026 10:40 REBRÍČEK: 10 najlepších krajín na život v roku 2026. Táto malá krajina sa umiestnila na prvom mieste 31. 10. 2026 13:30 Slovensko Všetko pred 32 minútami Na Slovensku chce vzniknúť šesť nových politických subjektov. Medzi nimi aj strana Hlas leva, ktorú zakladá Attila Lesko Stranu Hlas leva chce založiť Attila Lesko, ktorý sa tento rok uchádzal o post primátora Rožňavy. pred hodinou Vodcovia hnutia Allatra získali rumunské doklady s pomocou falošných dokumentov a žijú na Slovensku pred hodinou Vlastné bývanie sa opäť vzďaľuje: Nehnuteľnosti zdraželi o takmer 10 %, stúpajú aj poplatky realitkám pred 2 hodinami Nový volebný prieskum ukázal výrazný náskok koalície PS a Demokratov. Smer zaostáva o takmer 7 percentuálnych bodov dnes o 09:33 Polícia spustila akciu Finisher 3: V okrese Martin zasahuje Národná protidrogová jednotka 1 včera o 16:35 Nový starosta Terchovej sa chce vzdať platu. Poslanci mu ho navýšili o polovicu Slovensko Všetko pred 32 minútami Na Slovensku chce vzniknúť šesť nových politických subjektov. Medzi nimi aj strana Hlas leva, ktorú zakladá Attila Lesko pred hodinou Vodcovia hnutia Allatra získali rumunské doklady s pomocou falošných dokumentov a žijú na Slovensku pred hodinou Vlastné bývanie sa opäť vzďaľuje: Nehnuteľnosti zdraželi o takmer 10 %, stúpajú aj poplatky realitkám Umelá inteligencia Všetko 27. 9. 2026 13:30 Bill Gates upozorňuje na temný scenár AI: Mohla by spôsobiť smrť miliardy ľudí 1 26. 10. 2026 14:55 TEST: Odhalíš umelú inteligenciu? Otestuj sa, či rozoznáš AI obrázok od skutočnej fotky 17. 9. 2026 17:50 Rusi zneužili AI od Anthropicu: Claude im pomáhal pri útokoch na Ukrajinu Zahraničie Všetko včera o 15:05 Slovenskí tanečníci vyvolali v Japonsku vlnu kritiky za video zo svätyne. Ospravedlnila sa aj ambasáda pred 2 dňami Záhadná smrť 48-ročného Slováka vo Viedni má nečakané rozuzlenie: Pitva vylúčila cudzie zavinenie pred 3 hodinami Požiar v nemocnici v Berlíne si vyžiadal 15 zranených. Polícia má podozrenie, že pacient úmyselne podpálil posteľ vo svojej izbe Najnovšie Spravodajstvo Lifestyle pred hodinou Nový volebný prieskum ukázal výrazný náskok koalície PS a Demokratov. Smer zaostáva o takmer 7 percentuálnych bodov Spoločná kandidátka by získala 24,1 % hlasov, nasledovali by Smer a Republika. pred 3 hodinami Viac ako 50 návštevníkov vyhľadalo pomoc pre problémy s dýchaním a podráždené oči, jedna osoba skončila v nemocnici. pred 2 dňami Nové zábery z nehody vlakov v Prahe. Pri zrážke sa zranilo 46 ľudí pred 2 dňami Romantika v Austrálii: Poslanec počas rozlúčkovej reči požiadal svoju partnerku o ruku pred 3 dňami Gen Z dnes protestuje na Námestí SNP. Toto sú ich dôvody Viac Stačí jedna reklama a môžeš pokračovať v čítaní prehraj reklamu a odomkni bezplatne Máš už členstvo? Prihlásiť sa Získať členstvo REFRESHER+