Spoločná kandidátka by získala 24,1 % hlasov, nasledovali by Smer a Republika.
Predvolebná koalícia Progresívneho Slovenska a Demokratov by podľa najnovšieho prieskumu agentúry Ipsos pre Denník N vyhrala parlamentné voľby so ziskom 24,1 % hlasov. Ide o prvý prieskum, ktorý obe strany meral ako spoločnú koalíciu po oznámení ich spolupráce.
Na druhom mieste by skončil Smer-SD so 17,2 %, nasledovaný Republikou s 12,3 %. Do parlamentu by sa dostalo aj Hnutie Slovensko (10,8 %), SaS (8,5 %), KDH (6,9 %) a Hlas-SD (6,8 %). Ostatné strany by zostali pod hranicou potrebnou na vstup do parlamentu.
V parlamente by tak zasadlo sedem politických subjektov. Koalícia PS a Demokratov by získala 42 mandátov, Smer 30, Republika 21, Hnutie Slovensko 19, SaS 14 a KDH s Hlasom zhodne po 12 kresiel.
Prieskum sa uskutočnil od 16. do 20. novembra. Podpora spoločnej koalície približne zodpovedá súčtu preferencií oboch strán z októbra.