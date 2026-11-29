Malacká záchranka pre zvieratá má nové voliéry a vyššiu kapacitu.
Záchranné zariadenie pri Správe Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Záhorie v Malackách má za sebou rekonštrukciu. Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR vynovila časť objektu a dokúpila rehabilitačné voliéry, aby dokázala zachrániť viac voľne žijúcich zvierat.
Zariadenie slúži ako zázemie pre zranené, oslabené alebo hendikepované zvieratá z prírody, ktoré potrebujú odbornú pomoc, kým sa dokážu vrátiť späť do divočiny. Vďaka lepšiemu technickému vybaveniu a väčšej kapacite očakávajú ochranári vyššiu úspešnosť liečby aj priamy prínos pre ochranu prírody na celom Záhorí.
„Realizovanými opatreniami sa zlepšili technické podmienky a zvýšila sa kapacita voliér. Vhodné podmienky sú dôležitým predpokladom úspešnej rehabilitácie a návratu živočíchov do prirodzeného prostredia,“ píšu ochranári zo ŠOP SR.
Čo robiť, ak na Záhorí nájdeš zranené zviera:
Volaj pohotovosť CHKO Záhorie: Linka 0903 298 338 funguje každý deň vrátane víkendov od 8:00 do 22:00.
Ak ide o urgent mimo týchto hodín: Môžeš kontaktovať aj tiesňovú linku 112.
Nechytaj ho na vlastnú päsť: Zranené divé zviera je v strese a môže ublížiť sebe aj tebe. Radšej počkaj na inštrukcie odborníkov.