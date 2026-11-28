Predvolebné karty na Slovensku sa miešajú: Uhrík prezradil, prečo odpísal Tarabu.
Predseda hnutia Republika Milan Uhrík v relácii Sobotné dialógy STVR definitívne odmietol spoločnú kandidátku so stranou Tomáša Tarabu. Zároveň však otvorene priznal, že po budúcich voľbách si vie predstaviť vládnu spoluprácu so Smerom, SNS, ale aj s KDH či Borisom Kollárom.
Hoci v roku 2020 politici dnešnej Republiky (vtedy ešte pod hlavičkou Kotlebovej ĽSNS) kandidovali spoločne s ľuďmi okolo Tomáša Tarabu vrátane Štefana a Filipa Kuffovcov, dnes Uhrík takýto scenár na „99,9 percenta“ vylučuje. O Tarabovi síce povedal, že je relatívne inteligentný, no zároveň dodal, že sa s ním ťažko spolupracuje v tíme. Naopak, pred povolebným skladaním vlády si žiadne červené čiary nekreslí a necháva si otvorené všetky možnosti, ktoré by presadili program jeho hnutia.
„Prioritou je vláda, ktorá bude presadzovať náš program. Či to bude so Smerom, SNS, Maďarskou alianciou, KDH či Borisom Kollárom či inými stranami, ktoré by pripadali do úvahy, to je na tom, ako dopadnú voľby,“ vyhlásil Milan Uhrík v Sobotných dialógoch.
Uhrík nechcel komentovať, či by mal Robert Fico po budúcich voľbách opäť zostavovať vládu alebo odísť do politického dôchodku. Odkázal, že je to otázka priamo na Fica.
Šéf Republiky tvrdí, že nerozumie nedávnym vyjadreniam predsedu Smeru o tom, že Republika do jeho strany rýpe. Podľa Uhríka chcel Fico týmto výrokom „možno len zaujať“.
S Tarabovou stranou (Život – Národná strana) síce vedia rokovať o konkrétnych veciach, no veľké spojenectvo do volieb je podľa Uhríka nereálne.