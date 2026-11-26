Takmer tretina pracuje v úplne inej oblasti.
Takmer tretina Slovákov s titulom robí úplne mimo svojho odboru. Napriek tomu 97 % z nich vysokú školu neľutuje. 🎓💼
Nový prieskum Ambis Univerzity a agentúry Ipsos (november 2026) medzi Slovákmi vo veku 30 až 50 rokov ukázal, aká je realita po škole:
Pre tretinu ľudí bol titul kľúčový pre úspech v práci a ďalším 33 % aspoň pomohol. Úplne bez vplyvu ho vníma štvrtina opýtaných a len 3 % tvrdia, že im uškodil (rovnako len 3 % by už na výšku vôbec nešli).
Vo svojom odbore ostáva vyše 34 % absolventov, no takmer tretina robí niečo úplne iné. Najviac mimo odboru končia ľudia z prírodných vied, matematiky a poľnohospodárstva (54 %), psychológie a sociálnej práce (47 %) či humanitných vied (46 %).
Najlepšie sa v tom, čo vyštudovali, uplatnia zdravotníci (80 % v odbore, pričom pre 62,5 % bol titul nevyhnutný), učitelia (55 %) a právnici (vyše 53 %).
Iný odbor by pri opakovanej voľbe zvolilo 32 % mužov a takmer 42 % žien – najčastejšie by išli do techniky, IT alebo psychológie.
Dnes by si opýtaní najviac potrebovali doplniť cudzie jazyky (53 %), prácu s umelou inteligenciou (29 %), zvládanie stresu a vzťahy (23 %) či digitálne a komunikačné zručnosti (po 20 %).