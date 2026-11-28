Pacientkam v nemocniciach hrozí zámena liekov.
Úradníci Talibanu v severoafganskej provincii Balch zakázali v nemocniciach, na klinikách aj v štátnych úradoch zapisovať krstné mená žien, píše portál Voice of Asia. Podľa zistení médií ich musia nahrádzať všeobecným označením „Bibi“, čo v miestnom jazyku znamená približne „babička“ alebo oslovenie pre staršiu ženu.
Toto nariadenie síce padlo už v máji, no podrobnosti o jeho reálnom vplyve vyšli najavo až teraz. V praxi to znamená totálny chaos v zdravotníctve. Keď máte na oddelení desiatky pacientok zapísaných pod rovnakým označením, lekári nevedia priradiť recepty a zdravotné záznamy ku konkrétnym ľuďom. Zdravotníci navyše upozorňujú, že v niektorých prípadoch sa o ženách v systéme referovalo aj zvieracími výrazmi ako „koza“ či „krava“.
„Zámena záznamov na rušných oddeleniach, kde denne ošetria desiatky žien, môže priamo ohroziť životy pacientok,“ povedal pre denník El País jeden z lekárov.
eďže viaceré pacientky figurujú pod rovnakým označením, hrozí nesprávna diagnóza, zámena liekov aj strata nadväzujúcej starostlivosti.
Podľa ľudskoprávnych aktivistov sa žena bez vlastného mena v úradných záznamoch stáva neidentifikovateľnou čo ohrozuje jej prístup k liekom, dedenie majetku aj započítanie pri sčítaní ľudu.
Situáciu zhoršuje fakt, že muži-lekári nesmú ošetrovať ženy (okrem špecifických výnimiek) a lekárky smú cestovať do práce len v sprievode mužského príbuzného (mahram).
Hnutie sa k nariadeniu verejne nevyjadrilo, zatiaľ čo medzinárodné organizácie varujú pred kolapsom afganského zdravotníctva kvôli škrtom v rozpočte a nedostatku ženského personálu.