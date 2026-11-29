Neznámi narušitelia vnikli do bratislavského areálu YIT: Zlyhal alarm a zobudil celú štvrť.
Obyvateľov v okolí Hraničnej ulice v Bratislave zobudila v noci zo štvrtku na piatok o 1:20 hlasná siréna, ktorá pripomínala varovný signál. Developer YIT Slovakia potvrdil, že zvuk išiel z ich ohradeného pozemku po tom, čo doň neoprávnene vnikli cudzie osoby.
Znepokojenie ľudí v okolí vyvolal najmä netypický zvuk sirény, ktorý sa bežne pri ochrane stavieb nepoužíva. Spoločnosť YIT Slovakia po preverení incidentu priznala, že okrem samotného narušenia ohradeného areálu na Hraničnej ulici 16 došlo aj k technickému zlyhaniu zabezpečovacieho systému, ktoré tento neštandardný tón spustilo. Firma už spolu s bezpečnostnou službou upravila nastavenia tak, aby sa podobný zvukový signál v budúcnosti neopakoval.
„Uvedomujeme si, že charakter sirény mohol u obyvateľov vyvolať znepokojenie. V spolupráci s bezpečnostnou službou sme zabezpečili úpravu nastavenia systému tak, aby sa tento typ zvukového signálu už nepoužil,“ píše spoločnosť YIT Slovakia v doplňujúcom stanovisku.