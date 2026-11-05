Tisíce slovenských zamestnancov by mohli odísť na zaslúžený odpočinok výrazne skôr bez toho, aby prišli o jediné euro z dôchodku.
Konfederácia odborových zväzov SR vypracovala konkrétny plán, ako uľaviť zamestnancom, ktorí dlhé roky pracujú v prostredí zaťažujúcom zdravie. Hlavným pilierom iniciatívy je zavedenie skoršieho dôchodku bez finančných sankcií.
Doteraz predčasný odchod do penzie zvyčajne znamenal citeľné percentuálne krátenie mesačnej sumy, po novom by však títo pracovníci mali nárok na plnú dávku. Kľúč výpočtu hovorí, že za každých 500 rizikových zmien by sa dôchodkový strop posunul o pol roka nadol, pričom celkovo by mohol pracovník odísť do dôchodku maximálne o päť rokov skôr. Vedenie odborových zväzov už tento koncept oficiálne schválilo.
Od hutníkov a stavbárov až po zdravotníkov
Navrhovaná zmena mieri predovšetkým na profesie, ktoré legislatíva radí do kategórií rizikových prác. Ide o prostredia, kde sú ľudia dennodenne vystavení faktorom, akými sú nadmerný hluk, priemyselný prach, toxické či chemické zlúčeniny, silné vibrácie a extrémne teplotné výkyvy.
Typickými príkladmi sú zamestnanci v priemyselnej výrobe, chemických fabrikách, hutníci, zvárači, stavební robotníci či pracovníci v podzemných prevádzkach a baniach. Odborári však pripomínajú, že do rizikových kategórií spadajú aj mnohí zdravotnícki pracovníci, ktorí čelia špecifickej a vyčerpávajúcej záťaži.
Lopta je na strane ministerstva práce
Po schválení vo vnútri odborových štruktúr sa celý materiál presúva na politickú úroveň. Kľúčové slovo bude mať rezort práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý potvrdil, že sa touto agendou začal zaoberať. Minister práce Erik Tomáš má v pláne stretnutie s prezidentkou KOZ SR Monikou Uhlerovou, kde podrobnosti nového modelu prerokujú, uvádza portál openiazoch.sk.
Rezort nateraz potvrdil, že dáta a prepočty odborárov podrobne analyzuje a k ďalším krokom sa vyjadrí po vzájomných rokovaniach. Ak by návrh prešiel legislatívnym procesom, znamenal by zásadný posun v sociálnych istotách pre tisíce ťažko pracujúcich ľudí naprieč celým Slovenskom.