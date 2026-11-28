Bežkári majú na Štrbskom Plese kilometer tratí, sánkari 2,5 km dlhú dráhu z Hrebienka do Starého Smokovca.
Zima v Tatrách oficiálne odštartovala. Na Štrbskom Plese už bežkujú a na Hrebienku sa rozbehla večerná sánkovačka.
Vysoké Tatry spustili prvé zimné atrakcie ešte pred decembrom. Vďaka nedávnemu sneženiu a technickému zasnežovaniu si už tento víkend môžeš dať prvé kilometre na bežkách na Štrbskom Plese alebo vybehnúť na osvetlenú sánkarskú dráhu z Hrebienka.
Ide o jeden z najskorších štartov sánkovačky v regióne za posledné roky. Na Štrbskom Plese už bežkári jazdia na približne kilometrovom okruhu na Štadióne a Malom štadióne, pričom v ostatných lokalitách trate zatiaľ len pripravujú a podklad upravujú „nahladko“, kým nenapadne viac prírodného snehu. Prevádzkovatelia zároveň prosia návštevníkov o ohľaduplnosť, keďže na tratiach stále intenzívne zasnežujú a ležia tam hadice.
„V ostatných lokalitách sa trate ešte pripravujú. V Tatranskej Lomnici sa počas zimy bežkuje na Kolbisku a v jeho okolí, kde už prebieha zasnežovanie. Okruhy v Tatranskej Polianke a Novej Polianke sa budú upravovať, keď napadne dostatok prírodného snehu,“ hovorí výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry Lucia Blašková.
Čo a ako už funguje:
Sánkovačka z Hrebienka do Starého Smokovca: 2,5-kilometrová prírodná dráha je otvorená cez deň aj večer. Večerné jazdy pod osvetlením idú od 19:00 do 21:00.
Po dnešnom štarte bude večerné sánkovanie každú sobotu, počas prázdnin (26. 12. – 6. 1.) každý večer a následne každý utorok, piatok a sobotu.
Lanovka a Ľadový dóm (sobota): Pozemná lanovka zo Starého Smokovca jazdí pre verejnosť do 18:30 a potom pre sánkarov od 19:00 do 20:30. Tatranský ľadový dóm je otvorený do 18:15.
Bežkárske trate: Na Štrbskom Plese je otvorený 1 km pre klasiku aj voľný štýl. V areáli Tatraheim, na trase Smokovec – Vyšné Hágy a v Poliankach sú zatiaľ upravené len nahladko bez vyrezanej stopy (pri ideálnych podmienkach bude v celom regióne až 72 km tratí).