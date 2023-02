VIDEO: Dojímavá záchranná akcia v Turecku: spod trosiek vytiahli 70-ročnú ženu, prežila viac ako 100 hodín uväznená pod tehlami.

Po ničivom zemetrasení v Turecku pribúdajú správy o úspešných záchranných akciách. V tureckom meste Kahramanmaras sa záchranárom podarilo spod zrúcanín vytiahnuť 70-ročnú ženu. Pod troskami budovy prežila 121 hodín, informuje turecká CNN. Zachránená žena sa volá Menekse Tabak a nie je jasné, či ju už spojili s príbuznými. Podľa videa, ktoré zachytáva jej záchranu, ju postupne vyslobodzoval tím záchranárov, ktorý na konci tlieska a kričí od radosti.

Al Jazeera uvádza, že hneď po vytiahnutí spod trosiek ženu zakryli dekou a preniesli k sanitke.

Zachrániť sa podarilo aj 47-ročného Osmana Firata, ktorého z trosiek vytiahli po viac ako sto hodinách. Kým záchranári pracovali na jeho vyslobodení, Firat citoval z Koránu.

A man trapped under earthquake rubble for more than 100 hours in Turkey recited the Quran as rescuers worked to free him.



47-year-old Osman Firat recited the last two verses of Surah al-Baqarah, the longest chapter of the holy book ⤵️ pic.twitter.com/lNiRBeNHx4