Ďalšia banka na Slovensku mení cenník. Pre klientov zavádza aj nový poplatok, niektoré však ruší.

Všeobecná úverová banka mení svoj cenník, v ktorom zvyšuje viacero poplatkov. Nové pravidlá budú platné od 1. júla 2023, informuje portál Finančný kompas.

VÚB zvyšuje od leta podmienky, za ktorých môžu klienti získať odmenu za vernosť. Pri vedení účtu VÚB ÚČET alebo VÚB ÚČET MAGNIFICA bude potrebné, aby klient aspoň jedenkrát mesačne využil službu Internet Banking alebo Mobil Banking.

Ak má záujem o odmenu, musí zároveň súčet zaúčtovaných kreditných transakcií pri VÚB ÚČTE prekročiť hranicu 700 eur mesačne (predtým 500 eur) a pri VÚB ÚČTE MAGNIFICA hranicu 1200 eur mesačne (predtým 1000 eur).

Nové poplatky klientov nepotešia

Drahšie bude po novom aj odovzdávanie výpisov poštou. Jedna obálka ťa vyjde na 3,20 eura, teda o 70 centov viac ako doteraz. Okrem toho od júla pribudne v cenníku nový poplatok za vystavenie potvrdenia o vedení účtu, potvrdenia o zostatku na účte či žiadosti klienta v Internet/mobil bankingu. Poplatok bude vo výške 10 eur.

Z pôvodných 80 eur na 125 sa zvýši aj poplatok za obmedzenie disponovania s vkladom na účte, zriadenie vinkulácie dohodou alebo dodatkom k zmluve o účte na základe žiadosti klienta v súvislosti s poskytnutím hypotekárneho úveru prípadne úveru na bývanie.

Pribudol aj nový poplatok za plastovú kreditnú kartu:

Mastercard Standard alebo World – 0,25 eura mesačne,

Šikovná karta – 0,50 eura mesačne.

Bezhotovostné operácie

SEPA prevody a inkasá ťa na pobočkách banky vyjdú až 10 eur (predtým 8 eur). Na prevádzkach zdražejú aj okamžité SEPA platby na 10 eur (predtým 9 eur). Zároveň sa zvýšia aj prevody bankovými šekmi mimo Slovenskej republiky. Do 1700 eur bude poplatok 25 eur, do 17 000 eur si banka zúčtuje 35 eur, do 34 000 bude poplatok 45 eur a nad 34 000 si zaplatíš až 60 eur.

Všetky urgentné prevody v rámci VÚB budú na pobočke banky za poplatok 10 eur.

Debetné a kreditné karty

Zmeny pri debetných kartách:

ostatné zmeny zadané na pobočke budú za poplatok 10 eur,

NOVINKA: zmena denných limitov cez Nonstop banking bude po novom zadarmo,

bezhotovostná platba kartou za hazardné hry bude za poplatok 7 eur,

cezhraničná konverzia sa zvýši z pôvodných 2 percent na 2,4 percenta (platí pri výbere alebo platbe v zahraničí).

Zmeny pri kreditných kartách:

zrušenie poplatkov za znovuvydanie karty na pobočke alebo cez služby Nonstop banking,

ostatné zmeny zadané na pobočke budú za poplatok 10 eur,

bezhotovostná platba kartou za hazardné hry bude za poplatok 7 eur.

Kompletné zmeny v cenníku VÚB si môžeš pozrieť na tomto odkaze.

