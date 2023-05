VIDEO: Vémola schudol za jeden deň neuveriteľných 12 kíl. Zabijem ho, odkázal mu Kincl

Šéf Oktagonu nám pred pár dňami povedal, že Karlos Vémola pri chudnutí kvôli odvete s Patrikom Kinclom prežije peklo. Pre „Terminátora“ išlo o extrémne náročné chudnutie, keďže strednú váhu (do 84 kg) naposledy vážil na konci roka 2020. Svoju úlohu však splnil na jednotku a na váhe mal 83,7 kg. Ako však povedal, za jeden deň musel schudnúť 12 kilogramov.

„Včera mi zostávalo asi 12 kíl. Veľa ľudí povedalo, že váhu nesplním. Som však tu a váhu som splnil. Čím ťažšie je chudnutie, tým ľahší je zápas. Zajtra budem dvojitým šampiónom,“ vyhlásil viditeľne vyčerpaný Vémola, ktorý drží opasok v poloťažkej váhe a Kincla v sobotu v O2 aréne vyzve o pás práve v strednej divízii.

„Ak nás prídete podporiť na verejné váženie už dnes, tak vám budem strašne vďačný,“ odkázal Vémola fanúšikom. Verejné váženie prebehne 19. mája od 18.00 h v Galérii Harfa.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Karlos "Terminator" Vemola (@karlos_terminator_vemola)

Kincl: Zabijem ho

Šampión strednej váhy Patrik Kincl váži 83,8 kilogramu a v porovnaní so svojím rivalom pôsobil o niečo vitálnejšie. Očakávanej odvety sa nemôže dočkať. „Bolo to skoro päť rokov, je to šialené. Som šťastný ako prasa. Zabijem ho. Stopercentne ho zabijem,“ povedal sebavedome Kincl. „Je to niečo, za čím som šiel celý čas. Už som si myslel, že je to stratené, ale je to tu. Vytrvalosť, húževnatosť a disciplína vás vždy dostanú tam, kam chcete,“ dodal.

Bojovníci dostávajú posledné kilogramy z tela odvodňovaním, keď sa snažia vypotiť z tela čo najviac tekutín a čo najmenej ich do tela dostať. Cieľom je stratenú hmotnosť po vážení rýchlo doplniť nazad a získať tak prevahu nad súperom.

