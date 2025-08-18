Banky znižujú úrokové sadzby hypoték, čo otvára nové príležitosti pre záujemcov o kúpu vlastného bývania.
Banky momentálne znižujú úrokové sadzby a hovorí sa, že by sa mohli vrátiť na úroveň 3 %. Podľa expertov môže byť teraz vhodný čas na kúpu vlastného bývania, no upozorňujú, že pri rozhodovaní o úvere je dôležité sledovať aj vývoj cien nehnuteľností.
„Ak čakáte na ďalšie zníženie sadzieb, môže sa stať, že medzičasom ceny nehnuteľností vzrastú natoľko, že úspora na úrokoch bude nižšia než nárast kúpnej ceny. V konečnom dôsledku tak môže byť odklad rozhodnutia finančne nevýhodný,“ hovorí Zuzana Pašková, odborníčka na úvery v spoločnosti Universal maklérsky dom.
Pašková pripomína, že hypotéka je dlhodobý záväzok, takže je potrebné dôkladne zhodnotiť všetky riziká a celkovú finančnú situáciu. Dopyt po nehnuteľnostiach a ich ceny ovplyvňujú aj demografické trendy, ako presun obyvateľstva z menej ekonomicky rozvinutých regiónov Slovenska do krajských miest alebo hlavného mesta, zároveň pokračuje odlev mladšej generácie do zahraničia.
Donedávna boli úrokové sadzby hypoték nad 4 %, no teraz sa postupne znižujú a niektoré banky ponúkajú 3-ročné fixácie pod 3,5 %. Pašková vysvetľuje, že tento pokles je výsledkom zníženia základnej sadzby Európskou centrálnou bankou, poklesu rizikovej prirážky štátnych dlhopisov SR a stabilizácie inflácie v eurozóne. Najvýraznejší pokles úrokov je badateľný pri úveroch s krátkou fixáciou.
Na realitný trh sa opäť vracia generácia mladých kupujúcich, ktorých predtým odradili vysoké úroky. Mladí do 35 rokov teraz tvoria približne polovicu nových žiadateľov o hypotekárne úvery. Podľa údajov bánk bol objem nových hypoték za prvý kvartál 2025 1,3 miliardy eur, čo je medziročný nárast o 53 %. Refinancovanie rástlo ešte výraznejšie.
Pašková zhodnotila, že pokles úrokových sadzieb vytvára priaznivé podmienky pre tých, ktorí museli svoje plány na vlastné bývanie odložiť, a že práve teraz je vhodný čas začať o tejto možnosti reálne uvažovať.