Súčasťou návrhu je definovanie rýchlosti chôdze na 6 km/h, čo má pomôcť pri riešení kolízií s kolobežkármi a cyklistami.
Koaličný poslanec Národnej rady (NR) SR Ľubomír Vážny (Smer-SD) v novele zákona o cestnej premávke, ktorú predložil do parlamentu, navrhol zvýšiť bezpečnosť chodcov na chodníkoch.
Upozornil pritom na narastajúci počet kolízií medzi chodcami a používateľmi elektrických kolobežiek, bicyklov či iných prostriedkov s pomocným motorčekom. V zákone chce preto definovať hodnotu rýchlosti chôdze, a to na šesť kilometrov za hodinu.
„Bude to mať praktický význam aj pri dokazovaní porušení pravidiel zo strany cyklistov a používateľov iných dopravných prostriedkov na chodníkoch, najmä v prípadoch, keď je potrebné objektívne určiť, či došlo k prekročeniu primeranej rýchlosti pohybu v priestore určenom primárne pre chodcov,“ ozrejmil.
Poslanec tiež navrhol, aby vodiči po dosiahnutí veku 80 rokov museli absolvovať prehliadku každých 2,5 roka. Novelou chce zároveň odstrániť duplicitu pri lekárskych prehliadkach. Navrhol, aby sa vodičom akceptovala aj preventívna prehliadka u všeobecného lekára, ak bola vykonaná v roku, v ktorom vznikla povinnosť absolvovať prehliadku podľa zákona o cestnej premávke.
„Takúto preventívnu prehliadku považovať za náhradu len vtedy, ak fyzická osoba o jej vykonanie výslovne požiada a lekár vykoná všetky úkony ustanovené na posúdenie zdravotnej spôsobilosti vodiča,“ doplnil Vážny.