Staršie autá čakajú každoročné kontroly aj drahšie poplatky.
- Prejsť technickou a emisnou kontrolou už čoskoro nemusí byť také jednoduché ako doteraz. Európska komisia pripravuje súbor upravených pravidiel, ktoré by zásadne zmenili podmienky pre motoristov aj samotné stanice technickej kontroly, informujú tvnoviny.sk.
- Najväčšia novinka sa týka áut starších ako desať rokov. Tie by museli absolvovať kontrolu každý rok.
- Aby stanice zvládli nové testy, budú musieť investovať do drahých prístrojov. Jedna STK podľa odhadov vyjde nové zariadenie približne na 80-tisíc eur.
- Náklady sa premietnu aj do cien pre vodičov. Kým dnes stojí kontrola okolo 80 eur, do budúcna by sa suma mohla vyšplhať až na 170 eur.
Citát: „To však nie je všetko. Budú sa merať napríklad aj pevné palivové častice, oxidy dusíka či diaľkové merania hluku,“ hovorí generálny sekretár Spoločenstva majiteľov a technikov STK Andrej Číž.
Širší kontext: Prísnejšie merania by pritom nemuseli zvládnuť všetky vozidlá. Už dnes technickou a emisnou kontrolou prejde len približne polovica starších áut. Najväčší problém by mal byť pri meraní pevných palivových častíc.
Ministerstvo dopravy tento týždeň ukončilo medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu a momentálne vyhodnocuje pripomienky. Ak by novinky prešli aj Európskym parlamentom v nezmenenej podobe, vodičov by čakali prísnejšie STK najskôr o dva roky.
