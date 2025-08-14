Ministerstvo vnútra SR zverejnilo štatistiky trestných činov za rok 2023.
V roku 2023 polícia podľa štatistík Ministerstva vnútra SR zistila 54 059 trestných činov. To je o 527 trestných činov menej ako v roku 2022. Policajtom sa podarilo objasniť 30 079 trestných činov.
Na Slovensku sa páchala najmä majetková trestná činnosť. Z 19 097 prípadov objasnili 8 653. Druhým najčastejším trestným činom boli ekonomické trestné činy (12 951 zistených, 4 726 objasnených). Nasledovali násilné trestné činy (4 428 zistených, 3 096 objasnených) a mravnostné trestné činy (954 zistených, 529 objasnených).
Zo západných policajných okrskov zaznamenali najväčšiu kriminalitu Trenčín, Trnava, Nitra a v hlavnom meste Bratislava II. Na východe to boli Prešov, Košice, Poprad a v strede Slovenska Žilina, Lučenec, Zvolen a Martin.