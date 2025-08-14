Kategórie
Barbora Fábryová
dnes 14. augusta 2025 o 8:18
Čas čítania 0:42

MAPA: Toto je kompletný prehľad kriminality na Slovensku. V ktorých častiach je najviac trestnej činnosti?

Kategória:
Slovensko
MAPA: Toto je kompletný prehľad kriminality na Slovensku. V ktorých častiach je najviac trestnej činnosti?
Zdroj: Ministerstvo vnútra SR, Facebook/Úrad špeciálnej prokuratúry GP SR

Ministerstvo vnútra SR zverejnilo štatistiky trestných činov za rok 2023.

V roku 2023 polícia podľa štatistík Ministerstva vnútra SR zistila 54 059 trestných činov. To je o 527 trestných činov menej ako v roku 2022. Policajtom sa podarilo objasniť 30 079 trestných činov. 

Na Slovensku sa páchala najmä majetková trestná činnosť. Z 19 097 prípadov objasnili 8 653. Druhým najčastejším trestným činom boli ekonomické trestné činy (12 951 zistených, 4 726 objasnených). Nasledovali násilné trestné činy (4 428 zistených, 3 096 objasnených) a mravnostné trestné činy (954 zistených, 529 objasnených).

Zo západných policajných okrskov zaznamenali najväčšiu kriminalitu Trenčín, Trnava, Nitra a v hlavnom meste Bratislava II. Na východe to boli Prešov, Košice, Poprad a v strede Slovenska Žilina, Lučenec, Zvolen a Martin. 

Mapa zistených trestných činov na Slovensku za rok 2023 – 54 059 zistených/30 079 objasnených.
mapa
Zdroj: Ministerstvo vnútra SR
Mapa majetkových trestných činov na Slovensku za rok 2023 – 19 097 zistených/8 653 objasnených.
mapa
Zdroj: Ministerstvo vnútra SR
Mapa ekonomických trestných činov na Slovensku za rok 2023 – 12 951 zistených/4 726 objasnených.
mapa
Zdroj: Ministerstvo vnútra SR
Mapa násilných trestných činov na Slovensku za rok 2023 – 4 428 zistených/3 096 objasnených.
mapa
Zdroj: Ministerstvo vnútra SR
Mapa mravnostných trestných činov na Slovensku za rok 2023 – 954 zistených/529 objasnených.
mapa
Zdroj: Ministerstvo vnútra SR
Správy z domova
Náhľadový obrázok: Ministerstvo vnútra SR, Facebook/Úrad špeciálnej prokuratúry GP SR
