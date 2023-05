Už od 1. júla sa slovenskí seniori môžu tešiť na zvyšovanie dôchodkov. Štát im v lete dohromady rozdá až 420 miliónov eur

Dodatočné náklady skoršej mimoriadnej valorizácie dôchodkov, ktorú schválil parlament minulý týždeň a dôjde k nej už v polovici roka, predstavujú v roku 2023 približne 420 miliónov eur. Náklady v ďalších troch rokoch kompenzujú úsporu 120 až 150 miliónov eur, ktorá vznikla pri predchádzajúcej úprave mimoriadnej valorizácie vo februári tohto roka.

„V porovnaní v legislatívnym stavom platným do februára 2023 sú preto dodatočné náklady prítomné iba v roku 2023, ďalšie roky majú neutrálny vplyv,“ vyčíslila Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ).

Dôchodky sa zvýšia už v júli 2023

Rada pripomenula, že minulý týždeň v utorok 23. mája Národná rada opäť upravila spôsob valorizácie dôchodkov, a to už druhýkrát tento rok. Tým sa zmenila predchádzajúca úprava prijatá vo februári, ktorá mala platiť až od budúceho roka. Aktuálne schválená novela prináša mimoriadne zvýšenie dôchodkov už od júla 2023, a to o 10,6 %.

„Pritom sa vyhla chybe prítomnej v pôvodne predloženom návrhu z marca, dôsledkom ktorej by sa inflácia vo valorizácii dôchodkov zohľadňovala viacnásobne. Zároveň sa odstraňuje úspora v rokoch 2024 až 2026, zavedená prijatím predošlej úpravy valorizácie vo februári 2023,“ priblížila rozpočtová rada.

Vplyv na dlh verejnej správy dosiahne podľa RRZ v tomto roku 415 miliónov eur alebo 0,3 % hrubého domáceho produktu. Do roku 2026 sa zvýši na 811 miliónov eur alebo 0,6 % HDP. „Ak by sme vplyv návrhu počítali v porovnaní s legislatívou platnou do februára 2023, dlh v roku 2026 by bol vyšší o 406 miliónov eur alebo 0,3 % HDP,“ doplnila fiškálna rada.

Zdroj: Unsplash/Markus Spiske, TASR/Michal Svítok

