Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
Barbora Fábryová
dnes 13. augusta 2025 o 17:21
Čas čítania 0:19

Blíži sa sviatok 1. septembra. Pre Slovákov to už neznamená deň voľna v práci

Kategória:
Slovensko
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Blíži sa sviatok 1. septembra. Pre Slovákov to už neznamená deň voľna v práci
Zdroj: Refresher

Od roku 2024 už 1. september nepatrí medzi dni pracovného pokoja, takže zamestnancov aj žiakov čaká bežný pracovný deň.

Deň Ústavy Slovenskej republiky sa síce stále radí medzi štátne sviatky, no od roku 2024 už nepatrí medzi dni pracovného pokoja. Zmenu presadila vláda Roberta Fica v rámci úsporných opatrení s cieľom zvýšiť počet pracovných dní v roku.

Sviatok 1. septembra tak už pripadá na bežný pracovný deň. Obchody ostávajú otvorené, zamestnanci idú do práce a žiaci do školy. Pre ľudí to znamená aj to, že práca v tento deň neprináša žiadne príplatky navyše.

Prečítaj si aj tieto články:

13. augusta 2025 o 10:45 Čas čítania 2:15 VYSVETĽUJEME: Ako získať hypotéku s úrokom 1 %? Toto sú podmienky a limity, ktoré musíš splniť VYSVETĽUJEME: Ako získať hypotéku s úrokom 1 %? Toto sú podmienky a limity, ktoré musíš splniť
12. augusta 2025 o 19:00 Čas čítania 3:58 Alexander Duleba o rokovaní na Aljaške: Putin a Trump nerozhodnú o území Ukrajiny. Toto sú ďalšie kroky k nastoleniu mieru Alexander Duleba o rokovaní na Aljaške: Putin a Trump nerozhodnú o území Ukrajiny. Toto sú ďalšie kroky k nastoleniu mieru
10. augusta 2025 o 11:28 Čas čítania 0:40 Seniori spôsobili minimum nehôd. Smer navrhuje zmenu pravidiel pre lekársku prehliadku Seniori spôsobili minimum nehôd. Smer navrhuje zmenu pravidiel pre lekársku prehliadku
Fico
Zdroj: TASR - Daniel Stehlík
Nepodporuj nás, ak nemáš peniaze
Chápeme, že kúpa predplatného sa nezmestí každému do rozpočtu.
Objektívne spravodajstvo, ktoré mapuje aktuálne dianie doma aj vo svete, preto prinášame bezplatne a pre všetkých.
Ak čítaš náš obsah pravidelne a myslíš si, že je dôležité vzdelávať a objektívne informovať mladých ľudí, môžeš nás podporiť už 1,25 eura/týždeň.
Mám 1,25 eura/týždeň na podporu objektívneho spravodajstva
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Správy z domova
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: Refresher
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 09:02
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá sveta. Česko je v top 6, víťaz však prekvapí
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá sveta. Česko je v top 6, víťaz však prekvapí
dnes o 07:43
Po viac než 30 rokoch končí tradičný slovenský výrobca. Dôvodom je výrazný pokles objednávok
Po viac než 30 rokoch končí tradičný slovenský výrobca. Dôvodom je výrazný pokles objednávok
dnes o 10:45
VYSVETĽUJEME: Ako získať hypotéku s úrokom 1 %? Toto sú podmienky a limity, ktoré musíš splniť
VYSVETĽUJEME: Ako získať hypotéku s úrokom 1 %? Toto sú podmienky a limity, ktoré musíš splniť
dnes o 14:46
PRIESKUM: Hlas-SD klesol pod 10 %, predbehla ho aj Republika. Výsledok prekvapí aj Smer (+ graf)
PRIESKUM: Hlas-SD klesol pod 10 %, predbehla ho aj Republika. Výsledok prekvapí aj Smer (+ graf)
pred 2 dňami
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
8. 8. 2025 9:10
Minimálny dôchodok dostane len ten, kto odpracuje aspoň 30 rokov. Sociálna poisťovňa vysvetľuje podmienky
Minimálny dôchodok dostane len ten, kto odpracuje aspoň 30 rokov. Sociálna poisťovňa vysvetľuje podmienky
včera o 09:02
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá sveta. Česko je v top 6, víťaz však prekvapí
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá sveta. Česko je v top 6, víťaz však prekvapí
dnes o 07:43
Po viac než 30 rokoch končí tradičný slovenský výrobca. Dôvodom je výrazný pokles objednávok
Po viac než 30 rokoch končí tradičný slovenský výrobca. Dôvodom je výrazný pokles objednávok
pred 2 dňami
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
dnes o 14:46
PRIESKUM: Hlas-SD klesol pod 10 %, predbehla ho aj Republika. Výsledok prekvapí aj Smer (+ graf)
PRIESKUM: Hlas-SD klesol pod 10 %, predbehla ho aj Republika. Výsledok prekvapí aj Smer (+ graf)
včera o 14:24
80 % platu bez práce? Na Slovensku o tento príspevok požiadal len jeden človek
80 % platu bez práce? Na Slovensku o tento príspevok požiadal len jeden človek
pred 3 dňami
Seniori spôsobili minimum nehôd. Smer navrhuje zmenu pravidiel pre lekársku prehliadku
Seniori spôsobili minimum nehôd. Smer navrhuje zmenu pravidiel pre lekársku prehliadku
6. 8. 2025 7:43
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
pred 3 dňami
Seniori spôsobili minimum nehôd. Smer navrhuje zmenu pravidiel pre lekársku prehliadku
Seniori spôsobili minimum nehôd. Smer navrhuje zmenu pravidiel pre lekársku prehliadku
8. 8. 2025 9:10
Minimálny dôchodok dostane len ten, kto odpracuje aspoň 30 rokov. Sociálna poisťovňa vysvetľuje podmienky
Minimálny dôchodok dostane len ten, kto odpracuje aspoň 30 rokov. Sociálna poisťovňa vysvetľuje podmienky
včera o 09:02
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá sveta. Česko je v top 6, víťaz však prekvapí
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá sveta. Česko je v top 6, víťaz však prekvapí
8. 8. 2025 6:43
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
8. 8. 2025 11:10
Môžeš dostávať 80 % z hrubej mzdy. O tento príspevok za 20 rokov požiadal len jeden človek
Môžeš dostávať 80 % z hrubej mzdy. O tento príspevok za 20 rokov požiadal len jeden človek
Lifestyle news
Do ulíc Bratislavy prichádza vojna. Dunaj, k vašim službám sa vracia so zatiaľ najdramatickejšou sériou pred 3 hodinami
Bláznivá strela prichádza do kín. Okrem humoru ponúkne aj elektrizujúci vzťah Liama Neesona a Pamely Anderson dnes o 16:43
TV JOJ plánuje comeback sobášnych šou. Uvidíme znovu legendy ako Mama, ožeň ma či Farmár hľadá ženu? dnes o 16:42
Milan Ondrík sa objaví v novom filme. Dráma Otec zamieri aj na prestížny festival do Benátok dnes o 15:58
Hokejista Ružička sa prvýkrát vyjadril k škandálu s bielym práškom. „To video bolo dno, ale zachránilo mi život“ dnes o 15:10
„Praha nie je miesto pre oslavu Hitlera.“ V Česku vzniká petícia proti koncertu Kanyeho Westa dnes o 14:23
Na letisku v Bratislave pribudne 12 nových liniek. Wizz Air bude lietať do Barcelony, Malagy, Osla či na Sicíliu dnes o 13:54
Mark Ruffalo ako FBI agent v boji proti zločincom. Novinka Task na HBO sľubuje poriadne napätie dnes o 13:16
Karolína a Rasťo z Ruže pre nevestu sa rozišli. Ženích na Instagrame napísal emotívny odkaz dnes o 12:21
Film Miki si môžeš pozrieť aj s vystrihnutými scénami, ktoré sa do kina nedostali. TV JOJ odvysiela rozšírenú verziu dnes o 11:33
Slovensko Všetko
PRIESKUM: Hlas-SD klesol pod 10 %, predbehla ho aj Republika. Výsledok prekvapí aj Smer (+ graf)
dnes o 14:46
PRIESKUM: Hlas-SD klesol pod 10 %, predbehla ho aj Republika. Výsledok prekvapí aj Smer (+ graf)
Voľby by s vysokým náskokom vyhralo PS.
RADÍME: Úroky klesajú. Je lepšie čakať alebo brať hypotéku hneď?
dnes o 12:01
RADÍME: Úroky klesajú. Je lepšie čakať alebo brať hypotéku hneď?
SHMÚ vydal najvyšší stupeň výstrahy pred teplom. Na juhu Slovenska hrozí v piatok až 38 °C
pred 2 hodinami
SHMÚ vydal najvyšší stupeň výstrahy pred teplom. Na juhu Slovenska hrozí v piatok až 38 °C
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
dnes o 14:03
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
Slovenský pas patrí medzi 10 najsilnejších na svete. Do Vietnamu už nebudeš potrebovať víza
dnes o 16:00
Slovenský pas patrí medzi 10 najsilnejších na svete. Do Vietnamu už nebudeš potrebovať víza
Seniorka dala falošnému policajtovi 22-tisíc eur. Použil známy trik a ukradol jej aj šperky
pred hodinou
Seniorka dala falošnému policajtovi 22-tisíc eur. Použil známy trik a ukradol jej aj šperky
Ekonomika Všetko
Po viac než 30 rokoch končí tradičný slovenský výrobca. Dôvodom je výrazný pokles objednávok
dnes o 07:43
Po viac než 30 rokoch končí tradičný slovenský výrobca. Dôvodom je výrazný pokles objednávok
dnes o 07:05
Cena jednej z najpopulárnejších kryptomien zrazu poriadne narástla. Za týždeň posilnila o tretinu
dnes o 14:03
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
20. 10. 2024 9:30
Boli sme v rodisku Huliaka: „Primitivizmus a stredovek“ tvrdia niektorí Očovania. Iní hovoria o „skutočnom chlapovi“ (Reportáž)
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
8. 8. 2024 11:00
KOMENTÁR: Šimkovičovej pomsta kultúre má ďalšie obete, za koalíciu robia poriadky kukláči aj gorily

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
VYSVETĽUJEME: Ako získať hypotéku s úrokom 1 %? Toto sú podmienky a limity, ktoré musíš splniť
dnes o 10:45
VYSVETĽUJEME: Ako získať hypotéku s úrokom 1 %? Toto sú podmienky a limity, ktoré musíš splniť
Úver zo ŠFRB patrí medzi najvýhodnejšie formy financovania bývania na Slovensku, no má presne stanovené podmienky.
Alexander Duleba o rokovaní na Aljaške: Putin a Trump nerozhodnú o území Ukrajiny. Toto sú ďalšie kroky k nastoleniu mieru
včera o 19:00
Alexander Duleba o rokovaní na Aljaške: Putin a Trump nerozhodnú o území Ukrajiny. Toto sú ďalšie kroky k nastoleniu mieru
Čo by sa stalo, keby Slovensko prišlo o eurofondy? Ivan Mikloš pre Refresher vysvetlil, prečo Moskva nemôže nahradiť EÚ
dnes o 06:30
Čo by sa stalo, keby Slovensko prišlo o eurofondy? Ivan Mikloš pre Refresher vysvetlil, prečo Moskva nemôže nahradiť EÚ
KOMENTÁR: Žiadna armáda sa nebráni hladovaním detí. Izrael Gazu najprv zničil a teraz ju chce anektovať
8. 8. 2025 12:11
KOMENTÁR: Žiadna armáda sa nebráni hladovaním detí. Izrael Gazu najprv zničil a teraz ju chce anektovať
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
8. 8. 2025 6:43
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia