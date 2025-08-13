Od roku 2024 už 1. september nepatrí medzi dni pracovného pokoja, takže zamestnancov aj žiakov čaká bežný pracovný deň.
Deň Ústavy Slovenskej republiky sa síce stále radí medzi štátne sviatky, no od roku 2024 už nepatrí medzi dni pracovného pokoja. Zmenu presadila vláda Roberta Fica v rámci úsporných opatrení s cieľom zvýšiť počet pracovných dní v roku.
Sviatok 1. septembra tak už pripadá na bežný pracovný deň. Obchody ostávajú otvorené, zamestnanci idú do práce a žiaci do školy. Pre ľudí to znamená aj to, že práca v tento deň neprináša žiadne príplatky navyše.
