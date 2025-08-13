Na juhu Slovenska platí v piatok najvyšší stupeň výstrahy pred horúčavami.
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v piatok zvýšil výstrahy pred vysokými teplotami na juhu Slovenska na tretí stupeň. Meteorológovia očakávajú, že popoludní tam teplota vystúpi až na 38 stupňov Celzia.
Najvyšší stupeň výstrahy platí pre okresy Komárno, Nové Zámky, Dunajská Streda, Levice, Krupina, Veľký Krtíš, Poltár, Lučenec a Rimavská Sobota. Výstrahy druhého stupňa pokrývajú takmer celý zvyšok Slovenska. Výstrahy prvého stupňa platia len v najsevernejších okresoch.
„Vysoká teplota predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov. Výskyt uvedenej vysokej teploty vzduchu je v danej ročnej dobe a oblasti veľmi zriedkavý a pravdepodobnosť poškodenia zdravia a ohrozenia života spôsobeného nadmerným zaťažením organizmu u niektorých osôb je vysoká,“ varuje SHMÚ.
