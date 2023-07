Na all-inclusive dovolenke na Rodose ušetríš až 80 %, ak z Košíc odletíš zajtra ráno. Slovenské cestovky požiare neodradili

Úrady v Grécku medzičasom vyhlásili, že sa im podarilo dostať pod kontrolu všetky lesné požiare.

Grécky ostrov Rodos naďalej trápia lesné požiare. Hasičom na Rodose sa v uplynulých hodinách podarilo pred plameňmi uchrániť obľúbené letovisko – obec Gennadi ležiacu na juhovýchode Rodosu. Aj keď úrady tvrdia, že požiare dostali pod kontrolu, na ostrove naďalej horia rozľahlé oblasti.

Požiare pod kontrolou

Úrady v Grécku medzičasom vyhlásili, že sa im podarilo dostať pod kontrolu všetky lesné požiare vyčíňajúce v rôznych častiach krajiny. V šiestich obvodoch ostrova Rodos však pre požiare vyhlásili núdzový stav. V ostatných obvodoch Rodosu bol takýto režim zavedený už minulý týždeň, takže stav núdze teraz platí už na celom území ostrova.

V stredu úrady nariadili evakuáciu niektorých predmestských častí miest Volos a Lamia, kde vplyvom extrémnych horúčav vypukli nové požiare. Obe mestá ležia v pevninskom Grécku. Volos má približne 85 000 obyvateľov, Lamia zhruba 60 000. Teploty v oblasti dosiahli 43 stupňov Celzia.